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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе заявили, что санкции против судоходных компаний имеют целью «пресечение» сотрудничества РФ и КНДР
Алло, вы вообще кто такие, чтобы пресекать сотрудничество двух реально суверенных государств?

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Окончательно потеряв из-за паники на фоне провала украинского проекта связь с объективной действительностью, американский политический истеблишмент решил прекратить изъясняться загадками и начать выдавать всё как на духу. То напрямую заявят, что поддержка Украине на самом деле оказывается не из добрых побуждений, а ради воссоздания военно-промышленного комплекса, то запугивают перспективой прямого военного столкновения с Россией в случае коллапса Киева. Теперь уже открыто заявляют, зачем вводят односторонние незаконные «санкции» (рестрикции).

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Так, в Госдепе США заявили, что ограничения, введённые против российских судоходных компаний и соответствующих судов имеют целью «пресечение» военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. В Госдепе верят в то, что КНДР передаёт РФ артиллерийские боеприпасы.

Мы сейчас не будем затрагивать тему двойных стандартов, которыми поражён весь западный политический класс; просто хотелось бы введения встречных уже российских санкций в отношении морских и авиаперевозчиков из США, которые отправляют на Украину оружие в беспрецедентных количествах.

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Что же до сотрудничества России и Северной Кореи, то вряд ли эти государства всерьёз напуганы американскими «санкциями». Для РФ куда неприятнее санкции Евросоюза, с которым были выстроены куда более глубокие и разносторонние экономические связи, чего не сказать про США, товарооборот с которыми и до всяких санкций был смехотворным, а сейчас и вовсе находится на уровне статистической погрешности. Наконец, непонятно, на каком основании Вашингтон до сих пор воспринимает себя как мирового жандарма. Вроде бы уже всем понятно, что эта роль Штатами безвозвратно утрачена, причём по их собственной же вине.

#россия #сша #политика #санкции #психиатрия #кндр #северная корея
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