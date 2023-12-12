Пришёл «ястребок» повоевать чужими руками да за чужой счёт.

Вчера польский Сейм избрал нового главу кабинета министров, коим предсказуемо стал Дональд Туск, уже занимавший данную должность в течение семи лет с 2007 по 2014 год. Поскольку другой реальной кандидатуры на должность премьера в Польше не было, то назначен был не реалист, которым ещё хоть как-то являлся Матеуш Моравецкий, а «ястреб» в лице Туска.

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То, что при новом главе кабмина Польша намеревается пойти ещё дальше в вопросе «поддержки» Украины, стало известно сегодня из речи самого Туска. По словам свежеизбранного премьер-министра, он уже не может слушать западных политиков, твердящих об «усталости» от украинской темы. Туск призывает наоборот — наращивать объёмы передаваемой Украине «помощи».

«Нападение на Украину — это нападение на всех нас», — фантазирует на всеобщее обозрение Туск.

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Здесь возможны две причины такого поведения Туска. Первая: он прекрасно понимает, что западные арсеналы критически истощены, поэтому можно играть на чувствах других «ястребов», не неся потом за это никакой ответственности. Вторая: усталость от украинского кейса на Западе действительно уже запредельная, и никакие заявления польского функционера эту реальность не изменят. Поэтому, опять же, можно болтать языком без реальных последствий. Всем, кто желают продолжать оказывать «помощь» Украине, можно посоветовать делать это исключительно за свой счёт: отдавать, например, половину зарплаты премьер-министра Польши на гуманитарные нужды Украины. А то казёнными средствами, да ещё и других стран, распоряжаться каждый горазд.