Теперь осталось запретить поставки всех ключевых для остатков американской промышленности материалов. И желательно это сделать российской стороне в отместку за незаконные «санкции».

Долгое время в США противились тому, чтобы включить в санкционные списки обогащённый для использования в энергетических ядерных реакторах уран российского происхождения. Причина такого сопротивления простая: огромная часть урана закупалась и продолжает закупаться Штатами в РФ, и без этих закупок данный сегмент американской энергетики будут ожидать крайне непростые времена, которые в лучшем случае будут означать многократный рост стоимости выработки электричества на атомных станциях.

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И вот, сегодня в Палате представителей США (аналог российской Госдумы) был принят законопроект, по которому в Граде на холме запрещается импорт российского урана. Решение, что удивительно, было принято единогласно, и никто, включая представителей-республиканцев, даже, что называется, «репу не почесал».

Дальше законопроект должен быть принят Сенатом (верхняя палата американского парламента), после чего уйти на подпись президенту США.

Законопроект подразумевает, что в силу он вступит не со дня подписания, а спустя 90 дней. Проще говоря, в Вашинтоне оставили лазейку, которая позволит максимально затариться российским ураном в течение 90 дней после принятия законопроекта. Кроме того, ушлыми законодателями оставлена и другая лазейка: при необходимости, а таковая, безусловно, возникнет, Минэнерго США совместно с главой Госдепа и главой Минфина может выдавать разрешение на закупку российского урана.

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Проще говоря, ограничение, в конечном счёте, даже если оно будет одобрено Сенатом, соблюдаться не будет. К чему тогда эта клоунада, нам лично не вполне понятно.