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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Арестович* прогнозирует на Украине восстание против Зеленского
О как. А что, есть предпосылки и, главное, те, кто будут это восстание организовывать и оплачивать?

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Беглый экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, который после того, как покинул Украину, резко стал своеобразным правдорубом, рассказывающим об истинном положении дел как страны в целом, так и её вооружённых сил на линии боевого соприкосновения в частности, с каждым новым своим выходом в эфир начинает вещать всё более крамольные мысли. Так, сегодня Арестович* осмелился предположить, что на Украине произойдёт восстание против действующего руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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По мнению экс-советника ОП Украины, большая часть населения страны уже не хочет отправляться на линию боевого соприкосновения, и у них справедливо возникают вопросы к действующей власти. По мнению Арестовича*, Украина явно движется не в том направлении, если в войсках до 70 % «отказников», а действующая власть явно многого недоговаривает касательно положения дел на линии боевого соприкосновения.

Всё это, считает беглый экс-функционер Офиса президента Украины, может привести к гражданским беспорядкам и даже к восстанию.

Естественно, Арестович* не стал объяснять, кто, по какой причине и на какие деньги будет финансировать это восстание (как мы знаем, по-другому не бывает), координировать его участников и в целом управлять процессом. Для возможности реализации восстания в стране должна быть критически слабая власть, а на Украине сейчас, и это, вроде бы, не секрет, гайки закручены очень сильно, но пока не настолько, чтобы сорвать резьбу.

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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#украина #политика
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