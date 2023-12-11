Сдерживание — это вообще мантра Вашингтона. Устаревшая, правда, но мантра.

Казалось бы, коллективному Западу в лице его политических и военных функционеров пора уже одуматься и отставить в сторону оторванную от реальности риторику относительно конфликта на Украине, признать, что был допущен колоссальный стратегический просчёт, и попытаться сохранить хоть часть собственного лица. Но, судя по сегодняшнему комментарию шефа Пентагона Ллойда Остина в рамках совместного выступления с прибывшим в Вашингтон президентом Украины Владимиром Зеленским, менять подход к конфликту в США не намерены.

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Так, Остин заявил, что США вместе со своими «союзниками» намерены и дальше оказывать помощь Украине, включая и создание вооружённых сил, способных в будущем сдерживать российскую армию. Не вполне понятно, каким образом Остин намерен это делать в отсутствие одобренного Конгрессом финансирования, но риторика остаётся. Допускаем, впрочем, что глава американского оборонного ведомства, как обычно, играет на публику и говорит те вещи, которые хочет слышать украинский высокопоставленный гость.

Необходимо понимать, что при поддержке США Украина уже получила за прошлый год целую новую армию, которая была остановлена в рамках так называемого контрнаступления, стартовавшего в начале июня текущего года. Примечательно, что в подготовке этих сил в значительной степени участвовали западные специалисты; итог чего все теперь видят, активно обсуждают и недоумевают, как же так вышло.

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Отметим, что сейчас в США происходит внутренний конфликт элит, значительная часть которых не желает больше оказывать беспрецедентную помощь Украине. Министр обороны Ллойд Остин же принадлежит к так называемой неоконсервативной части элит, одержимых «ослаблением» России и сохранением исключительного статуса США на мировой арене. Отсюда, собственно, и такая не соотносящаяся с объективной действительностью риторика.