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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС вновь не смог согласовать очередной транш военной «помощи» Украине
Дело пахнет керосином, но радоваться пока крайне преждевременно: от идеи как таковой никто не отказывается.

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Всё чаще из стран и их объединений, финансирующих Украину, приходят негативные для Киева известия. Конгресс США никак не может согласовать пакет помощи на 60 с лишним миллиардов долларов, а в Евросоюзе имеются принятые в его состав государства, которые голосуют против передачи Киеву денег из так называемого Европейского фонда мира, используемого, что особенно цинично, для поддержания пламени конфликта на Украине.

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И вот, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, завершив своё участие в заседании Совета глав МИД Евросоюза, заявил, что согласования передачи нового транша военной «помощи» Украине так и не произошло — его продолжают блокировать.

Несмотря на то, что перспективы дальнейшего оказания поддержки Киеву выглядят всё более сомнительными, Боррель всё же заявил, что ЕС согласен с тем, что сейчас нужно не бросать Украину, а наоборот — увеличивать уровень её поддержки. От лица кого вещает Боррель, непонятно.

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Ясно одно: пока в европейских государствах массово не начнут меняться «элиты» и политическое руководство, разговаривать Москве с Европой будет совершенно не о чем. Впрочем, не исключено, что все вопросы будут обсуждены в обход Европы — напрямую с Вашингтоном; и данная вероятность должна хотя бы минимально начать отрезвлять заседающее в Брюсселе руководство.

#россия #украина #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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