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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США до конца года предоставят Украине очередной пакет военной «помощи» — Белый дом
В месяц по чайной ложке могут «помогать» до посинения. Правда, главный вопрос — до чьего посинения.

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Хотя в США наблюдается конфликт между администрацией Байдена и Конгрессом, не желающим голосовать за бюджет с долгосрочной «помощью» Украине на десятки миллиардов долларов, но полномочия выделять пакеты непосредственно краткосрочной военной «помощи» из наличных запасов Пентагона президент США всё же имеет. И с удовольствием этими полномочиями пользуется. В частности, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США предоставит Украине очередной пакет военной «помощи» до конца текущего года.

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В целом ничего неожиданного Кирби не сказал: США примерно два раза в месяц передают Киеву военную «помощь», в которую включены дополнительные боеприпасы, снаряды, патроны, запчасти и прочие расходники. Непосредственно новую военную технику США уже давно не передавали, и связано это не с нежеланием это делать, а с невозможностью: огромную часть наличных запасов Пентагона уже выгребли и отправили на Украину; запасы критически поредели.

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Украина сейчас примерно на 100 % зависит от поставок военной техники и боеприпасов с Запада, а также примерно на 50 % зависит в плане финансирования государственного бюджета. Этих цифр, к слову, никто не скрывает и в самом Киеве. Впрочем, никто почему-то не объясняет украинскому народу, что эти показатели означают.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
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