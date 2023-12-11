Слишком уж важным становится арктический регион.

В период 1990-х Россия, наивно полагая, что с Западом можно дружить, просто растоптав свои собственные национальные интересы, вступила в огромное количество договоров и подписала целый ряд конвенций, ограничивавших (и продолжающих это делать) интересы государства. В частности, Конвенция ООН по морскому праву, из которой следует, что государства оставляют за собой зону в 12 миль от берега. В случае с Россией подписание этой Конвенции в 1997 году значительно сократило зону контроля РФ своего арктического побережья, что в современных реалиях, когда интерес к Арктике растёт как в самой России, так и в США, чревато собственноручным подавлением собственных государственных интересов.

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И вот, как передают «Известия» со ссылкой на советника заместителя главнокомандующего ВСФ России по вопросам Арктики вице-адмирал Анатолий Шевченко, в России рассматривается вариант выхода государства из вышеуказанной Конвенции.

По словам Шевченко, Россия в 1997 году «сдуру ратифицировала, вляпалась» в эту Конвенцию, тем самым значительно подорвав свои сложившиеся в прошлом веке претензии на Арктику, из которых следовало, что РФ контролирует свыше 60 % арктического побережья. Поскольку Северный морской путь является, как отметил вице-адмирал, внутренней российской транспортной артерией, то необходимо поднимать вопрос о выходе из Конвенции ООН по морскому праву.

Необходимо отметить, что Северный морской путь сейчас рассматривается в том числе и как альтернативный транспортный путь, который бы экономически связывал Европу и Азию, причём позволяя делать это с заметно меньшими издержками как в плане продолжительности пути (а, значит, и расходов на топливо), так и в плане его безопасности: на большей части Севморпути обитают разве что белые медведи, тогда как нынешний путь из Китая в Европу пролегает по так или иначе контролируемым США территориальным водам.

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Россия при этом активно развивает данную транспортную артерию, увеличивая свой ледокольный флот и возводя военные базы практически по всей протяжённости контролируемого Москвой арктического побережья. Не забываем и о том, что Арктика сказочно богата полезными ископаемыми, в том числе природным газом, который, кто бы что ни говорил, ещё на многие десятилетия останется основным энергоресурсом после нефти и нефтепродуктов.