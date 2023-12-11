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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что не намерен идти на компромисс с Путиным
Позиция главы государства предельно странная, ведь компромиссы, если что, нужны Украине и только ей.

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Трудно сказать, что творится в разумах представителей киевского руководства, но то, что там совершенно не готовы принимать единственно верное в сложившейся ситуации решение, это очевидно. Западные спонсоры регулярно подталкивают Украину к переговорам с российской стороной, уже напрямую шантажируя Киев отрезанием от финансирования, но в самом Киеве намёков, кажется, не понимают, поэтому сегодня президент Владимир Зеленский в интервью южноамериканским СМИ заявил, что не пойдёт на компромисс с президентом России Владимиром Путиным.

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По мнению Зеленского, Путин не заинтересован в «независимой Украине», да и договариваться с человеком, слово которого якобы «стоит ничего», в Киеве не видят смысла, поскольку такие переговоры не являются гарантией чего бы то ни было.

Всё это, безусловно, игра на публику, поскольку мы из комментариев руководителей западных и аффилированных с Западом стран знаем, что Путин как раз-таки своё слово держит. В частности, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью израильским СМИ отмечал, что в разговоре с ним в конце февраля 2022 года Путин пообещал не ликвидировать президента Украины. Именно после этих слов, как мы знаем, Зеленский и его команда выбрались из бункера и стали изображать из себя храбрых защитников государства.

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Сейчас же необходимо понимать, что переговоры нужны именно Украине, а также стремительно теряющему собственное лицо Западу, который максимально вовлёкся в весь этот процесс. С российской же точки зрения ни одна из целей специальной военной операции пока так и не была достигнута в полной мере, поэтому если переговоры и начинать, то только на условиях выполнения российских требований дипломатическим/политическим способом. В конце концов, мирные переговоры проходят не от большого доверия сторон друг к другу, а по причине того, что одна сторона одержала над другой победу. В редких случаях конфликты заканчиваются ничьёй, и в данном случае ни о какой ничьей и речи быть не может, как бы ангажированная пресса не пыталась изобразить заход боевых действий в «тупик».

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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