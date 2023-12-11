То есть, даже чуть раньше, чем предполагалось изначально.

В начале этого года в российском кинопрокате отгремел семейный фильм «Чебурашка» про очаровательную «белорусскую ушастую овчарку» и приютивших его друзей-соседей. Фильм стал самым кассовым в российском прокате за всю его современную историю, поэтому вполне логично, что создатели ленты практически сразу сообщили о намерении снять продолжение.

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И вот, сегодня представители «Централ Партнершип» в рамках презентации рассказали о том, что продолжение фильма выйдет в прокат в декабре 2025 года. На данный момент сиквел называется просто «Чебурашка 2», хотя не исключено, что в перспективе название (подзаголовок) у ленты изменится

Действие сиквела развернётся через год после окончания событий оригинала. Команда фильма останется прежней, включая как режиссёра Дмитрия Дьяченко, так и исполнителя главной роли Сергея Гармаша.

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По какой причине прокатчики решили устроить премьеру «Чебурашки 2» в декабре 2025-го, а не первого января 2026-го, как предполагалось изначально, не вполне понятно, ведь, как известно, по большей части первый «Чебурашка» своими рекордными сборами обязан двум вещам: во-первых, длинные новогодние праздники, и во-вторых, тотальный уход западных кинопрокатчиков с российского рынка в 2022 году. И если возвращение прокатчиков в 2025 году это вопрос из разряда фантазий и допущений, то вот помочь самим себе, устроив премьеру в праздничные дни, когда у людей полно свободного времени — это вполне логичный шаг. В любом случае, за два года, которые ещё нужно ждать продолжения приключений Чебурашки, очень многое изменится и в России, и в мире.