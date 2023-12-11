Где я бросаю «камушки» с крутого «Бережка»...

Уходящий год стал годом максимизации военной промышленности в России и её перевода на военные рельсы. Понятно, что на момент начала специальной военной операции российское руководство этого не хотело, но западные спонсоры Украины, равно как и сам Киев, сделали выбор в пользу продолжения сопротивления за счёт чужих жизней, и на него необходимо давать ответ. Госкорпорация «Ростех» регулярно сообщает о передаче в войска всё новых и новых партий самых разных систем вооружений, и сегодня очередь дошла до БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

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Как сообщил «Ростех», новая партия БМП-2М с «Бережком» была подготовлена холдингом «Высокоточные комплексы» и передана вооружённым силам с опережением графика. Согласно комментарию госкорпорации, БМП-2М активно применяются в зоне специальной военной операции, где используются как для противодействия пехотным подразделениям противника и даже бронетехнике, так и для уничтожения фортификаций оппонента.

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На вооружении данная боевая машина пехоты имеет сразу несколько систем: от пулемёта и автоматического лёгкого гранатомёта до пушки калибра 30 мм и противотанкового комплекса «Корнет». В наличии также и система управления огнём, обеспечивающая возможность круглосуточного применения в зоне боевых действий.