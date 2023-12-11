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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о готовности «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе
Ведь и прыгали уже, и плясали. И даже до вооружённого конфликта допрыгались. А ЕС всё нет и нет.

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Чем больше читаешь и слушаешь заявления пока ещё действующих представителей киевской власти, тем больше становится понятно, что с такими деятелями-мечтателями Украина способна заварить только ту кашу, которую ей самой придётся расхлёбывать. Казалось бы, вопрос членства Украины в Евросоюзе после двадцати лет отказов уже должен был стать для киевских функционеров нереализуемой сказкой, но нет: это, параллельно со сказками о скорой «победе» в вооружённом конфликте с Россией, один из двух столпов, на которых в принципе держится украинская власть, поэтому отказаться от погони за этой морковкой на палочке в Киеве в принципе не могут.

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Вот и сегодня процесс продолжился. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках заседания глав МИД стран-членов ЕС, Киев уже внёс в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии, тем самым прозрачно намекнув на то, что Украина якобы готова к вступлению в Евросоюз.

Кулеба также раскритиковал препоны, которые ставят в Евросоюзе перед Украиной, заявив, что «если это потребуют сделать дополнительно, то мы можем и попрыгать, и сплясать». Проще говоря, если верно интерпретировать слова Кулебы, то Киев ради ЕС готов на любые унижения и манипуляции. Тем не менее, минимальное чувство гордости у главы украинского внешнеполитического ведомства ещё осталось, и он призвал ЕС «играть честно» и записывать как результат реальные подвижки Украины в плане выполнения условий для вступления в Евросоюз.

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По какой-то необъяснимой причине Кулеба считает, что Евросоюзу вступление в него Украины зачем-то нужно. Давайте сами посудим, какое преимущество даст ЕС государство с полностью нефункционирующей экономикой, разваленной правовой системой, да ещё и находящееся в состоянии самого крупного и интенсивного военного конфликта в Европе с конца Второй мировой войны. Ведь всё это великолепие придётся полностью брать на баланс в экономическом объединении, которое и без того сейчас переживает тяжелейшие времена с экономическим спадом, деиндустриализацией и разрывом отношений со своим ключевым партнёром в регионе.

#украина #политика #евросоюз #психиатрия
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