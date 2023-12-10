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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пашинян назвал «неизбежным» упразднение Нагорного Карабаха
Значит, можно прекратить обвинять Россию в том, что она не стала воевать за непризнанную даже самой Арменией территорию?

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Осенью этого года в вопросе Нагорного Карабаха была поставлена точка: армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над данным регионом, а у мирового сообщества в связи с этим нет к Баку никаких вопросов и претензий. Несмотря на то, что официальный Ереван, по сути, сдал то, что опосредованно считает частью Армении, после драки, к чести армянского руководства, там кулаками махать всё же не стали. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян даже заявил, что упразднение Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) было неизбежным.

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По словам Пашиняна, действующее армянское руководство унаследовало эту проблему от своих предшественников, и, учитывая ход развития событий, и в особенности, после переговорного процесса летом 2016 года.

Юридически вопрос Нагорного Карабаха был решён в конце 2022 года, после чего подтверждён в мае 2023-го. Осенью 2023-го азербайджанские войска лишь реализовали то, до чего договорились правительственные делегации.

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На самом деле, отрадно видеть, что армянское руководство перестало блажить по поводу Арцаха, обвиняя во всём произошедшем Россию. Позиция «обвиняй во всём РФ, и всё сойдёт с рук» вообще ошибочна по определению, поскольку Нагорный Карабах формально не признавался не только Москвой, но и самим Ереваном, а это значит, что никаких обязательств перед Арменией у России в данном вопросе нет и не было.

#политика #армения #азербайджан #нагорный карабах
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