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Осенью этого года в вопросе Нагорного Карабаха была поставлена точка: армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над данным регионом, а у мирового сообщества в связи с этим нет к Баку никаких вопросов и претензий. Несмотря на то, что официальный Ереван, по сути, сдал то, что опосредованно считает частью Армении, после драки, к чести армянского руководства, там кулаками махать всё же не стали. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян даже заявил, что упразднение Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) было неизбежным.
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По словам Пашиняна, действующее армянское руководство унаследовало эту проблему от своих предшественников, и, учитывая ход развития событий, и в особенности, после переговорного процесса летом 2016 года.
Юридически вопрос Нагорного Карабаха был решён в конце 2022 года, после чего подтверждён в мае 2023-го. Осенью 2023-го азербайджанские войска лишь реализовали то, до чего договорились правительственные делегации.
На самом деле, отрадно видеть, что армянское руководство перестало блажить по поводу Арцаха, обвиняя во всём произошедшем Россию. Позиция «обвиняй во всём РФ, и всё сойдёт с рук» вообще ошибочна по определению, поскольку Нагорный Карабах формально не признавался не только Москвой, но и самим Ереваном, а это значит, что никаких обязательств перед Арменией у России в данном вопросе нет и не было.