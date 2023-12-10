Казалось бы, при чём тут выборы в США и Германия? Ах, ну да. Странный вопрос.

Последние без малого два года Германия, вернее, её утратившее связь с реальностью руководство, безумно гордится тем фактом, что именно Берлин является второй западной столицей по объёму переданной Украине военной «помощи». В плане военных поставок Германия ответственна примерно на 24 миллиарда евро, в то время как США перебросили Киеву вооружений на 44 с лишним миллиарда долларов. Всё это, учитывая, насколько тесно Германия и Россия сотрудничали последние 70 лет, безусловно, должно внести коррективы в дальнейшее построение отношений между Москвой и Берлином, и ясно, что как прежде уже не будет очень-очень долго, и виноват в этом только Берлин.

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Понятно, что Германия лишена политического суверенитета через свои слабохарактерные и непрофессиональные «элиты», и вот, сегодня данный подчинённый статус Германии подтвердил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер, заявивший, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на итоги выборов в США в следующем году.

Зачем надо было вообще поднимать тему выборов в США, объяснить нетрудно: в Берлине понимают, что полностью в политическом плане зависят от Вашингтона, но на публику делают вид, что такой зависимости нет, и Германия якобы проводит самостоятельную политику.

В частности, заявил Бройер, в следующем году Германия намерена передать Украине порядка двухсот тысяч артиллерийских снарядов. Мы сейчас не будем объяснять, насколько это мизерное количество в реалиях текущего конфликта на Украине, где только за сутки (подчёркиваем: за сутки) расходуется порядка 10—30 тысяч снарядов только одной из сторон в зависимости от интенсивности боёв.

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Напомним, что в марте этого года Евросоюз пообещал Украине к марту следующего года передать в общей сложности миллион артиллерийских снарядов. Собрать удалось только 300 тысяч. Так что, учитывая, что никакого реального увеличения военного производства в ЕС не происходит, не вполне понятно, как господин Бройер намерен реализовывать вышеизложенный план.