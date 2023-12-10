Чтобы заменить то, что досталось в наследство от СССР/России. Читать — заменить выбитое.

Чего не отнять у представителей киевского политического и военного руководства, так это оптимизма, который уже переливается через край, не имея на то никаких оснований. Так, сегодня в эфире телеканала «Рада» официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился очередными «хотелками» украинского руководства по отношению к западным спонсорам.

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По словам Игната, Украине нужно порядка 150 (ста пятидесяти) боевых самолётов плюс некоторое количество учебных бортов. Получив эту технику, добавил представитель ВС ВСУ, Украина сможет полностью заменить советский авиапарк. Речь идёт об истребителях F-16 американского производства, шведских истребителях JAS 39 Gripen.

Примечательно, что аппетиты киевского руководства постоянно меняются и больше похожи на результаты работы генератора случайных чисел. Совсем недавно в Киеве заявляли, что ВСУ хватит и шестидесяти F-16, год назад хотели получить двести единиц данной авиационной техники, а сейчас речь идёт о 150 истребителях, собранных с западного мира по нитке.

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Насколько осуществимы такие мечты, вопрос хороший. Ясно другое: даже по подсчётам максимально оторванных от реальности американских военных чиновников, Украине нужно передать не десять, не двадцать, не сто, а несколько сотен, а желательно — тысячу самолётов разных типов, чтобы хотя бы приблизиться к паритету с ВКС России. А вот это уже совершенно невыполнимая задача по целому ряду причин: как логистических, так экономических и политических.