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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: В Киеве боятся перспективы вынужденных переговоров с Москвой
Вынужденных со стороны западных спонсоров, надо понимать.

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Глядя на то, как западная пресса освещает украинский кризис на протяжении последних нескольких месяцев, возникает стойкое ощущение того, что западное общественное мнение активно готовят к «сливу» данного кейса. Причём сделать это там собрались, обрисовав ситуацию, условно, не как полную и безоговорочную победу России над Украиной, поддержку которой оказывали 50 государств условного западного блока, что было бы правдой, а как поражение Украины, которое могло бы быть победой, если бы не ряд ошибок политического и военного руководства страны, а также нарастающее противоборство в Киеве вкупе с недостаточной военной помощью со стороны Запада.

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Так, в издании The Washington Post (WP) появилась статья, подтверждающая стремление спонсоров Украины представить всё именно в вышеуказанном свете. Статья в WP гласит, что сейчас в Киеве если не паника, то как минимум большие опасения перспективы того, Запад заставит политическое руководство страны идти на вынужденные переговоры с Россией на фоне «тупика» в зоне боевых действий.

Как мы с вами уже хорошо знаем, «тупиком» в западной прессе называется полный провал так называемого контрнаступления ВСУ и постоянно нарастающее давление ВС РФ практически на всех основных участках линии боевого соприкосновения, итогом чего является пусть и не драматичное и быстрое, но всё же отодвигание этой самой линии дальше вглубь Украины.

И вот, WP пишет, что несмотря на все попытки Киева привлечь внимание к своей проблеме, США постоянно сокращают поставки вооружений, а финансовая помощь на 60 с лишним миллиардов долларов остаётся «зависшей» в американском Конгрессе. Всё это ничего позитивного для Украины не сулит, и всё это, полагают журналисты издания, является активным подведением ситуации к тем самым вынужденным переговорам.

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К сожалению, в WP, как это постоянно происходит и в западной прессе, и в западных элитах, опять не спросили мнение России — нужны ли ей переговоры просто ради переговоров. Как уже неоднократно высказывались практически все имеющие значение представители российской власти, переговоры могут иметь место, и РФ от них никогда не отказывалась, но происходить они должны только с учётом реалий. А реалии простые: выполнение давным-давно озвученных требований РФ относительно разоружения и отмены одиозной идеологии, признание изменившейся территориальной действительности, вечный и неотчуждаемый нейтралитет Украины.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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