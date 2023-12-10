Вынужденных со стороны западных спонсоров, надо понимать.

Глядя на то, как западная пресса освещает украинский кризис на протяжении последних нескольких месяцев, возникает стойкое ощущение того, что западное общественное мнение активно готовят к «сливу» данного кейса. Причём сделать это там собрались, обрисовав ситуацию, условно, не как полную и безоговорочную победу России над Украиной, поддержку которой оказывали 50 государств условного западного блока, что было бы правдой, а как поражение Украины, которое могло бы быть победой, если бы не ряд ошибок политического и военного руководства страны, а также нарастающее противоборство в Киеве вкупе с недостаточной военной помощью со стороны Запада.

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Так, в издании The Washington Post (WP) появилась статья, подтверждающая стремление спонсоров Украины представить всё именно в вышеуказанном свете. Статья в WP гласит, что сейчас в Киеве если не паника, то как минимум большие опасения перспективы того, Запад заставит политическое руководство страны идти на вынужденные переговоры с Россией на фоне «тупика» в зоне боевых действий.

Как мы с вами уже хорошо знаем, «тупиком» в западной прессе называется полный провал так называемого контрнаступления ВСУ и постоянно нарастающее давление ВС РФ практически на всех основных участках линии боевого соприкосновения, итогом чего является пусть и не драматичное и быстрое, но всё же отодвигание этой самой линии дальше вглубь Украины.

И вот, WP пишет, что несмотря на все попытки Киева привлечь внимание к своей проблеме, США постоянно сокращают поставки вооружений, а финансовая помощь на 60 с лишним миллиардов долларов остаётся «зависшей» в американском Конгрессе. Всё это ничего позитивного для Украины не сулит, и всё это, полагают журналисты издания, является активным подведением ситуации к тем самым вынужденным переговорам.

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К сожалению, в WP, как это постоянно происходит и в западной прессе, и в западных элитах, опять не спросили мнение России — нужны ли ей переговоры просто ради переговоров. Как уже неоднократно высказывались практически все имеющие значение представители российской власти, переговоры могут иметь место, и РФ от них никогда не отказывалась, но происходить они должны только с учётом реалий. А реалии простые: выполнение давным-давно озвученных требований РФ относительно разоружения и отмены одиозной идеологии, признание изменившейся территориальной действительности, вечный и неотчуждаемый нейтралитет Украины.