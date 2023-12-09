Это что, Роскомнадзор можно похвалить?

Сейчас в России (и в СНГ, что любопытно, тоже) гремит сериал «Слово Пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий про молодёжные криминальные группировки в Казани периода конца 80-х годов прошлого столетия. Как оно часто бывает с произведениями искусства на неоднозначные темы, некоторые изнеженные обличённые властью лица раскритиковали сериал, став заявлять, что в нём имеются нарушения российского законодательства.

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Понятно, что сериал с нарушениями законодательства бы попросту не мог попасть в любой прокат, и сегодня это было подтверждено заместителем председателя думского комитета по бюджету и налогам Натальей Орловой, направившей соответствующий депутатский запрос в Роскомнадзор.

Согласно комментарию Орловой, в ведомстве ей ответили, что «Слово пацана» распространяется с пометкой «18+», то есть, просмотр несовершеннолетними запрещён. Вместе с тем, добавила Орлова, Роскомнадзор не нашёл нарушений в сериале после проверки пяти из восьми его серий.

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Сейчас лента режиссёра Жоры Крыжовникова бьёт рекорды просмотров в России среди сериалов, и очевидно, что даже если бы нарушения в сериале были, то разбираться с ними сейчас уже слишком поздно. Лишь набивают сериалу популярность своими истериками — в этом, к слову, большая проблема отечественных «моралистов».