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Когда создавалась Организация Объединённых Наций (ООН), мир находится в совершенно другой исторической действительности: послевоенные годы, восстановление Европы и СССР, сосредоточение более половины всех экономических ресурсов в США, наличие только двух реальных центров силы, а также значительно меньшее количество государств на планете в целом.
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Сейчас ситуация совершенно иная: на планете появились новые региональные и глобальные игроки, которым хотелось бы иметь большее влияние на принимаемые в Совете Безопасности ООН решения, которые, как справедливо считает большая часть мира, регулярно саботируются по причине наличия постоянных членов Совбеза с правом вето.
В очередной раз раскритиковать Совбез ООН решил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогу нового голосования по резолюции с требованием к прекращению огня в секторе Газа, на которую своё вето наложили США. По мнению Эрдогана, мир уже потерял надежду на то, что Совбез способен вырабатывать адекватные решения. Также турецкий лидер заявил о необходимости проведения реформы Совбеза ООН.
Отметим, что критика Совбеза ООН ведётся чуть ли не столько же лет, сколько он в принципе существует. Справедливости ради, критика обоснованная: Совбезу за время своего существования не удалось предотвратить ни одного серьёзного конфликта: все конфликты всё равно решались на поле боя, а данный международный орган лишь подтверждал сложившуюся реальность.
Возможно, если бы Совбез ООН мог вводить тотальные законные санкции против нарушителей принятых им резолюций, причём игнорируя любое право вето, даже если их будет сразу пять, то ситуация в мире была бы иной. Мы сейчас хорошо знаем, что именно невозможность ООН обеспечить соблюдение одобренных Совбезом Минских соглашений со стороны Украины и привела к дальнейшей эскалации, в итоге вылившейся в начало Россией специальной военной операции. К сожалению, такое возможно только в том случае, если рычаги управления и давления будут переданы именно ООН, а не отдельным государствам, а на такой шаг никто из этих государств, по понятным причинам, не готов, потому что от этого пострадает их суверенитет.