Разговоры об этом ведутся столько же, сколько существует сам Совбез ООН.

Когда создавалась Организация Объединённых Наций (ООН), мир находится в совершенно другой исторической действительности: послевоенные годы, восстановление Европы и СССР, сосредоточение более половины всех экономических ресурсов в США, наличие только двух реальных центров силы, а также значительно меньшее количество государств на планете в целом.

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Сейчас ситуация совершенно иная: на планете появились новые региональные и глобальные игроки, которым хотелось бы иметь большее влияние на принимаемые в Совете Безопасности ООН решения, которые, как справедливо считает большая часть мира, регулярно саботируются по причине наличия постоянных членов Совбеза с правом вето.

В очередной раз раскритиковать Совбез ООН решил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогу нового голосования по резолюции с требованием к прекращению огня в секторе Газа, на которую своё вето наложили США. По мнению Эрдогана, мир уже потерял надежду на то, что Совбез способен вырабатывать адекватные решения. Также турецкий лидер заявил о необходимости проведения реформы Совбеза ООН.

Отметим, что критика Совбеза ООН ведётся чуть ли не столько же лет, сколько он в принципе существует. Справедливости ради, критика обоснованная: Совбезу за время своего существования не удалось предотвратить ни одного серьёзного конфликта: все конфликты всё равно решались на поле боя, а данный международный орган лишь подтверждал сложившуюся реальность.

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Возможно, если бы Совбез ООН мог вводить тотальные законные санкции против нарушителей принятых им резолюций, причём игнорируя любое право вето, даже если их будет сразу пять, то ситуация в мире была бы иной. Мы сейчас хорошо знаем, что именно невозможность ООН обеспечить соблюдение одобренных Совбезом Минских соглашений со стороны Украины и привела к дальнейшей эскалации, в итоге вылившейся в начало Россией специальной военной операции. К сожалению, такое возможно только в том случае, если рычаги управления и давления будут переданы именно ООН, а не отдельным государствам, а на такой шаг никто из этих государств, по понятным причинам, не готов, потому что от этого пострадает их суверенитет.