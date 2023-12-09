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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что оказание помощи Украине — это финансовый вызов для Германии
Но снимать её со своего баланса Берлин почему-то не намерен.

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Кто бы что ни говорил, но Украина — огромная страна с большими государственными расходами. Сейчас, когда государство находится в тяжелейшей ситуации, из которой оно самостоятельно даже в теории не способно выбраться, половина бремени содержания страны находится на плечах западных стран, вернее, их налогоплательщиков. Несмотря на милосердие СССР/России, решившего сохранить немецкую государственность после Второй мировой войны, а также десятилетия взаимовыгодных отношений между Берлином и Москвой, первый руками своего несуверенного политического руководства всё же решил всё растоптать и забыть, начав оказывать совершенно беспрецедентную поддержку Украине — по сути, противнику России в специальной военной операции.

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Бесконечно так продолжаться, естественно, не может, и уже сейчас давление, оказываемое Украиной на бюджет находящейся в технической рецессии Германии, вынуждает главу правительства в лице канцлера Олафа Шольца заявлять о том, что помощь Киеву стала для Берлина «финансовым вызовом».

Несмотря на то, что это вызов, и деньги отнюдь не помешают внутри самой Германии — например, для продолжения субсидирования возросших тарифов — Шольц решил идти до конца (чьего конца, сейчас наиболее животрепещущий вопрос) и заявил о том, что объединённый Запад должен продолжать оказывать поддержку Украине, причём на протяжении нескольких лет.

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Дальше Шольц пошёл вразнос и заявил, что считает правильным решение о присоединении Германии к антироссийским санкциям. Не исключаем, что в будущем немцы будут вспоминать пока ещё действующего канцлера всеми возможными ругательствами. Уже сейчас его деятельность поддерживают лишь 20 % немцев, и то ли ещё будет.

#россия #украина #политика #экономика #германия #психиатрия
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