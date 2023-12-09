Интересно, как там сохраняют серьёзные лица? Вот уж действительно актёрское мастерство не пропьёшь.

Казалось бы, Киеву про те территории, которые теперь вписаны в Конституцию России, следовало бы забыть, причём раз и навсегда, но поскольку столь значительная часть легитимности действующей украинской власти зиждется на бесконечных сказках о том, что когда-нибудь в будущем всё вернётся на круги своя, что просто так взять и отказаться от заведомо фантастической риторики там просто не могут.

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Поэтому пребывание в иллюзиях продолжается, и не чурается этого и недавно назначенный новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров. В частности, сегодня Умеров в ходе украинского так называемого телемарафона заявил, что Киев готовит на 2024 некие «наработки», итогом которых якобы станет создание «хороших возможностей» для того, чтобы Россия «навсегда» отошла из Крыма.

Что господин Умеров имеет в виду, известно на данный момент только ему и, видимо, небольшому перечню вовлечённых лиц. Здесь необходимо понимать, что с точки зрения военной науки, чтобы вынудить Россию уйти из Крымского полуострова, нужно не просто перерезать сухопутный коридор, разрушить Крымский мост и нарушить работу паромной переправы, но и также собрать циклопическое по своим размерам войско, в том числе с десантной составляющей. Есть ли у Украины возможности для того, чтобы реализовать хоть один из этих планов, сегодня даже не вопрос, а сатира.

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Понятно, что по возможности ВСУ будут продолжать пакостить на данном направлении: по территории Крыма регулярно запускаются беспилотники самолётного типа, в море всегда существует угроза применения надводных беспилотников, да и ракетные удары, целью которых является Крымский мост, никто со счетов не списывает. К сожалению для Киева, своими действиями украинское руководство не оставляет ВС РФ другого выхода, кроме как отодвигать линию боевого соприкосновения всё дальше вглубь Украины. А как Киев собрался этому противодействовать, полностью завися в военном плане от коллективного Запада, который со всё большим скрипом отправляет Украине вооружения, вопрос открытый.