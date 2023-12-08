Лондон начал понимать, что сейчас весь провал спихнут на него.

На прошлой неделе Сеть гремела на фоне «откровений» главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии относительно переговорного процесса с Россией в феврале—марте—апреле 2022 года. Все, кому надо, и так прекрасно знали, что переговоры были сорваны по приказу тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, и что ни о каком, даже самом минимальном уровне суверенитета на Украине говорить нет смысла. И вот, именно Арахамия подтвердил этот факт — специально для тех, кто ещё по каким-то причинам сомневался.

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Понимая, что в случае коллапса ВСУ и, как следствие, всей украинской государственности, теперь у коллективного Запада образовался идеальный козёл отпущения — Лондон — в британской столице начали суетиться, в результате чего сегодня представитель Бориса Джонсона сделал вид, что экс-премьер Британии ни в чём не виноват.

По словам представителя Джонсон, никакого срыва переговоров не было, а решение продолжать боевые действия является собственным решением украинского руководства.

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Безусловно, подобные оправдания даже звучат нелепо, и совершенно непонятно, на кого они рассчитаны. Искать и назначать виновных в провале всей стратегии использования Украины как антироссийского тарана обязательно придётся, и, похоже, Британии от этой роли уже никуда не убежать.