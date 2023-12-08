Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Британии опровергли причастность Бориса Джонсона к срыву переговоров между Москвой и Киевом прошлой весной
Лондон начал понимать, что сейчас весь провал спихнут на него.

реклама

На прошлой неделе Сеть гремела на фоне «откровений» главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии относительно переговорного процесса с Россией в феврале—марте—апреле 2022 года. Все, кому надо, и так прекрасно знали, что переговоры были сорваны по приказу тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, и что ни о каком, даже самом минимальном уровне суверенитета на Украине говорить нет смысла. И вот, именно Арахамия подтвердил этот факт — специально для тех, кто ещё по каким-то причинам сомневался.

реклама

Понимая, что в случае коллапса ВСУ и, как следствие, всей украинской государственности, теперь у коллективного Запада образовался идеальный козёл отпущения — Лондон — в британской столице начали суетиться, в результате чего сегодня представитель Бориса Джонсона сделал вид, что экс-премьер Британии ни в чём не виноват.

По словам представителя Джонсон, никакого срыва переговоров не было, а решение продолжать боевые действия является собственным решением украинского руководства.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Безусловно, подобные оправдания даже звучат нелепо, и совершенно непонятно, на кого они рассчитаны. Искать и назначать виновных в провале всей стратегии использования Украины как антироссийского тарана обязательно придётся, и, похоже, Британии от этой роли уже никуда не убежать.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Австрии заявили, что победа России в СВО приведёт к смене мирового порядка и утраты Европой своей прежней роли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
17
О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
1
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
192
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
12
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
42
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
6

Сейчас обсуждают

Evgeny Chelyadin
22:28
Ну что, хейтевшие зеленых красные говноеды, ваш выход!
Все карты Radeon RX 7000 обеспечивают более 100 к/с в Avatar: Frontiers of Pandora
Дмитрий Зяблов
22:26
Ну не соевым куколдом же быть, вот докажи что ты Моника, а не Мыкола какой нибудь, по другому будем общаться. Всё просто.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Дуйсембеков Алтынбек
22:23
Я тоже так думаю у них ВВП 4 Триллиона долларов а они собираться выделить 902 млрд долларов не со стыковка
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
Блейд
22:17
Ты просто мужлан. Фу противный
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Vorvort
22:16
Лиза - это позор! 🤬 Где честный натив?
Все карты Radeon RX 7000 обеспечивают более 100 к/с в Avatar: Frontiers of Pandora
Блейд
22:16
Там какая-то опять зрада перемога в Куеве
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
A224
22:14
ахххххахахаха
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
no_fate
22:13
Соперничество в производительности видеокарт подошло к своей кульминации: кто сильнее урежет нормальное разрешение и выдаст больше мыльных фпс.
Все карты Radeon RX 7000 обеспечивают более 100 к/с в Avatar: Frontiers of Pandora
Игорь Гурьянов
22:11
Проще взять блок для майнига, и голд и сильвер и 80 и 95 эфективность и вес больше чем у любого брендового декстопного блока. И сроу службы в 24/7 годами.
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
Дмитрий Зяблов
22:10
Зарево)))
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем