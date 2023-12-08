На удивление реалистичный и здравый сценарий. Браво.

Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер, которого российская публика может знать по прошлогодним непредвзятым отчётам о положении дел на линии боевого соприкосновения между ВС РФ и ВСУ, конкретно ударился в политику и стал регулярно давать комментарии на тему того, к чему следует готовиться коллективному Западу в плане украинского кризиса.

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Прогноз Райснера при этом максимально прозрачный и логичный: в случае победы России в её специальной военной операции, в чём каждый день сомневаются всё меньше и меньше даже самых ярых оптимистов, произойдёт смена мирового порядка, а Европе придётся попрощаться со своей «доминантной» ролью, что, в свою очередь, приведёт к резкому снижению жизненного уровня в Старом Свете.

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Как отметил полковник, Европе необходимо уже сегодня понять, какую роль она займёт в многополярном мире, формирование которого уже неизбежно, а также каким образом будет происходить обеспечение её благосостояния. Ведь не секрет, что сотни лет Европа развивалась за счёт, давайте уж говорить прямо, разграбления и эксплуатации других государств, территорий и народов.