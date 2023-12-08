Так придётся вычистить половину видеохостинга.

Крупные западные и не только социальные сети и видеохостинги пользуются своим положением, чтобы предоставлять свои сервисы в качестве площадок для распространения информации о проведении Россией специальной военной операции на Украине. Как вы понимаете, далеко не всегда, если не сказать почти никогда, эта информация соответствует действительности. Как итог, российским ведомствам приходится регулярно штрафовать площадки за отказ удалять фейки со своих серверов.

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Вот и Google в очередной раз досталось: Таганский районный суд Москвы наложил на Google штраф в размере четырёх миллионов рублей за отказ удалять по запросу российских надзорных органов материалы, отнесённые этими органами к несоответствующим действительности.

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Оплачивает ли Google штрафы, а если да, то каким образом, и почему в таком случае его поведение не меняется, всё это вопросы, на которые российские власти внятного ответа не дают. Возможно, штрафовать надо не на 4 миллиона рублей, что для Google пшик, а на миллиарды.