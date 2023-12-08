Главное, что символика Израиля разрешена.

Когда-то давно в незапамятные времена было принято говорить, что спорт — это мир и друг, и позор тому, кто политизирует спортивные мероприятия. Международному олимпийскому комитету (МОК), впрочем, эти прописные истины неведомы, поэтому сегодня данная организация подтвердила, что российская и белорусская сборные не будут допущены до Игр в Париже в 2024 году.

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При этом МОК отметил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Играх в так называемом нейтральном статусе, выступая, так сказать, за себя. От таких атлетов и персонала, продолжает МОК, требуется выразить своё несогласие с проведением специальной военной операции.

Вместе с тем на Играх в Париже будет полностью запрещена российская и белорусская символика: ни флага, ни гимна, ни связанных с государствами раскрасок, ни чего бы то ни было в таком духе.

Во всей этой истории важно помнить, что символика Израиля, который сейчас ведёт боевые действия, абсолютное большинство жертв в которых — мирные жители, на Олимпийских играх присутствовать будет: её никто не отменяет. Более того, МОК призывает атлетов держать себя в руках и не проявлять никакой дискриминации по отношению к израильским спортсменам.

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Удивляет ли всё происходящее хоть кого-то? К сожалению, давно нет. Удивление вызывает разве что отсутствие чувства собственного достоинства у тех спортсменов, кто всё-таки решатся ради олимпийских медалей поехать унижаться. Ещё больше во всей этой истории удивляет позиция российского Олимпийского комитета, который всячески поддерживает подобные действия спортсменов, давя обществу на жалость и рассказывая про то, как атлеты ждали этого момента.