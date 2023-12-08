Иными словами: еврофункционеры лгут, не стесняясь никого и ничего.

Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь на непонятно кем и неизвестно по каким критериям составленный отчёт о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС, заявила, что сей процесс Киев преодолел уже аж на 90 %. Смеялись над данным заявлением, пожалуй, даже в самом Киеве, но кому не смешно, так это премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который в ЕС воспринимается как «party pooper» внутри европейского междусобойчика, а за пределами ЕС — как один из немногих голосов разума в спятившей от страха Европе.

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Сегодня Орбан заявил, что отчёт Еврокомиссии «неверен»: Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран в мире, и самой — в Европе.

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Здесь необходимо понимать, что сегодня членами Евросоюза являются масса государств, которые формально никак не соответствуют требованиям к членам данного объединения: ни в плане экономического развития, ни в плане прав и свобод населения. Нетрудно догадаться, что приём в Евросоюз — решение сугубо политическое, и если бы членство Украины в ней не привело бы к моментальному развалу данного конструкта, то её бы туда уже давным-давно впихнули.