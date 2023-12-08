Понятно, что для Telegram это копейки, но копейка она такая — рубль бережёт.

Многие социальные сети, которые технически находятся вне российской юрисдикции, наивно считают себя слишком умными, и что законодательство стран, в которых они работают, им не указ. Пока что Россия ограничивается лишь штрафами за отказ исполнять требования внутрироссийского законодательства, и вот, сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 1 миллион рублей за нарушение закона о самоконтроле, а по сути — за неудаление запрещённого в России контента.

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Согласно комментарию Роскомнадзора, только за осень российские власти составили 14 протоколов об админстративных правонарушениях в отношении различных мессенджеров и социальных сетей. Из них шести были назначены штрафы, а восемь находились на рассмотрении.

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Оплачиваются ли эти штрафы, или же их просто клепают для отчётности, впрочем, нам никто толком не рассказывает.