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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
До конца года поставят 25 тысяч таких комплектов.

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Любой вооружённый конфликт, не говоря уже про столь ожесточённый, интенсивный и масштабный, как специальная военная операция (СВО) на Украине, неизбежно приводит к резкому спросу на наиболее передовые разработки военного характера. С учётом опыта СВО в России дорабатываются или уже доработаны практически все так или иначе участвовавшие в ней системы вооружений. Но и о средствах индивидуальной защиты забывать тоже не стоит.

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Вот о ней-то и сообщил сегодня концерн «Калашников», заявивший, что входящее в состав концерна ООО «Триада-ТКО» начало поставки «заказчику» (кто заказчик, пожалуй, понятно и без этой ненужной конфиденциальности) современного комплекта боевого снаряжения «Стрелок».

Впервые «Стрелок» был представлен на форуме «Армия-2023», а с его внешним видом можно ознакомиться по картинке из «тела» этого материала. Состоит данный комплект боевого снаряжения из бронежилета пятого класса защиты с системой распределения веса, а также из набора подсумков, 30-литрового рюкзака, дополнительной транспортировочной сумки, а также модулей дополнительной защиты.

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Как сообщает производитель, до конца этого года «заказчик» получит 25 000 комплектов «Стрелок».

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