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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме не могут гарантировать выделение Украине дальнейшей «помощи»
Всё из-за такого-сякого Конгресса, будь он неладен.

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На фоне всего, что представители высоких западных кабинетов наговорили и наделали в отношении конфликта с Россией, безусловно, трудно себе представить, что этот же самый коллективный Запад стремительно начнёт «сливать» украинский кейс как полностью прогоревший. Тем не менее, выглядит всё происходящее именно так: СМИ, словно по приказу, вдруг вспомнили, что на Украине процветает коррупция, и что Россия перешла на военные рельсы, тем самым снижая вероятность «победы» ВСУ не просто до нуля, а даже ниже, Конгресс отказывается одобрять бюджет с «помощью» Киеву на десятки миллиардов долларов, а всё большая часть американского общества выступает против интрижек своего правительства за тысячи километров от своей страны.

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На данный момент именно упёртость Конгресса является ключевой проблемой для администрации президента Байдена, и вот, сегодня представитель Белого дома и по совместительству координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что руководство США не может гарантировать Украине дальнейшее предоставление помощи.

По словам Кирби, у администрации осталось для Украины денег всего на несколько недель, после чего ранее выделенные Конгрессом средства закончатся.

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Напомним, что Конгресс противится выделению $106 миллиардов на «помощь» Украине, Израилю и Тайваню, из которых на долю Киева приходится порядка 61 миллиарда. Сейчас по этому поводу на Украине настоящая паника.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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