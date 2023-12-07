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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии заявил, что в ЕС запрещено поднимать тему провала антироссийских санкций
Когда несуверенный Евросоюз просчитался, поставил не на того и теперь не может даже самому себе в этом признаться.

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Как мы все теперь прекрасно знаем, так незаконные антироссийские так называемые санкции, к которым в полной мере присоединился Евросоюз, привели к проблемам в России, но в большей степени они привели к проблемам в самом ЕС, а также обозлили российское общество, тем самым полностью подтвердив тезисы российского политического руководства о том, что Запад недоговороспособен, истеричен и не желает дружить с РФ.

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По итогу санкционное давление провалилось: в основных отраслях импортные товары уже давным-давно замещены отечественными или же аналогами из дружественных государств, а там, где это замещение либо не поспевает, либо невозможно, либо бессмысленно, санкции успешно обходятся. Лишь единичные европейские политики могут открыто позволить себе говорить о том, что избранная Евросоюзом политика экономической войны с Россией провалилась.

Среди таких единиц новый премьер Словакии Роберт Фицо, который сегодня заявил о том, что если вы пытаетесь даже намекнуть на то, что антироссийские санкции не сработали, то вас обвинят в «политической некорректности», а сама эта тема в Евросоюзе и вовсе является «табуированной».

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Всё это является свидетельством того, что Евросоюз просчитался и принял целую череду неправильных, вредящих в первую очередь самому себе решений. Но признаться в этом самому себе не может, по крайней мере с действующими элитами, поскольку это будет означать тотальное политическое поражение.

#россия #политика #санкции #экономика #евросоюз #словакия
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