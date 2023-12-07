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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Украины призвал соотечественников экономить электроэнергию вследствие её дефицита
Целый год украинские власти не занимались восстановлением энергосистемы.

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В результате прошлогодней российской ракетно-беспилотной кампании по нанесению ударов по энергосистеме Украины в стране возник 50-процентный дефицит мощности. В условиях тотального коллапса промышленности, выезда из страны миллионов беженцев и в целом экономического обвала, а также тёплого весенне-летне-осеннего периода этого потенциала государству ещё хватало. Теперь же, когда за окном климатическая зима с соответствующим ей коротким световым днём в северном полушарии, потребление энергии предсказуемо растёт.

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И её резко перестало хватать. На данном этапе гражданам Украины неплохо было бы задаться вопросом, куда ушли средства, выделенные на якобы восстановление энергосистемы, ну а пока что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально призвал соотечественников экономить электричество, используя его только для основных нужд.

Так, Шмыгаль призвал «всех и каждого» снизить потребление электроэнергии, причём особенно в период с 9 до 19 часов. Правительство призывает исключить использование мощных электроприборов, не включать свет «в неиспользуемых помещениях», а также включать стиральные машины только в ночное время, когда пик потребления пройден. Не будет ли это означать, что пик потребления при таких призывах как раз-таки перейдёт именно на ночное время, в киевском руководстве не задумываются.

Вместе с тем призыв к ограничению в потреблении энергии распространяется и на предприятия и сферу услуг. Первым предписано пересмотреть производственный процесс с целью повышения энергоэффективности, вторым — снизить яркость освещения витрин и вывесок.

Подобные меры, продолжает Шмыгаль, позволят избежать веерных отключений и сохранить «свет для всех».

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В данной ситуации нетрудно догадаться, что произойдёт, если российское политическое руководство посчитает необходимым отдать приказ на возобновление ударов по энергосистеме Украины. Сейчас это главный страх в Киеве, хотя никаких реальных предпосылок для возобновления ракетной кампании не наблюдается.

#украина #политика #энергетика
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