Пока что всё крайне скромненько.

На протяжении многих десятилетий СССР/Россия пренебрегал(-а) отношениями с Ираном. Сперва у Тегерана были исторические обиды на Россию после событий Второй мировой войны, затем в Иране произошла Исламская революция, западные санкции, развал СССР, страх современной России получить вторичные санкции за сотрудничество с Ираном. И вот, когда уже всё экономическое оружие, какое только можно было применить, коллективный Запад против РФ уже применил, стало очевидно, что бояться-то было особо и нечего, поэтому можно спокойно выстраивать взаимовыгодные отношения с соседями. В данном случае по прикаспийскому региону.

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И вот, последние два года Россия и Иран активно налаживают сотрудничество в экономической и даже военной областях. Сегодня в рамках своего визита в Москву президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с Владимиром Путиным, и в рамках данной встречи был обсуждён целый спектр вопросов. В частности, экономических.

В ходе переговоров со своим иранским коллегой Путин заявил, что экономические отношения между двумя государствами активно развиваются: только за прошлый год товарооборот вырос на 20 % и достиг пяти миллиардов долларов. Безусловно, пока мы имеем дело с крайне низким стартом, поскольку товарооборот в 5 миллиардов долларов — это в отношении таких крупных государств просто смешно. Но, как говорится, лиха беда начало.

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Следует помнить, что с 1 января 2024 года Иран станет полноправным членом БРИКС. После этого логично предположить, что экономические взаимоотношения между странами-членами данного объединения будут только увеличиваться.