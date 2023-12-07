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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден обвинил республиканцев в «политическом шантаже» на фоне блокирования «помощи» Украине
Политический цирк продолжает свои гастроли. Наблюдаем, не стесняемся.

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Пожалуй, мало у кого есть сомнения в том, что США так или иначе продолжат оказывать так называемую помощь Украине (хотя лучшей помощью для терпящей бедствие страны стало бы её спасение посредством реальных, основательных переговоров с РФ). Тем не менее, палки в колёса президенту-демократу республиканская часть Конгресса, которая сейчас держит в американском парламенте пусть и не абсолютное, но всё же большинство мест, продолжает ставить. Сегодня ночью Конгресс заблокировал принятие пакета «помощи» Украине, Израилю и Тайваню, в котором примерно две трети денег направлено именно Киеву, до тех пор, пока требования Республиканской партии по более жёсткому контролю за миграционными потоками не будут удовлетворены

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И вот, на фоне произошедшего президент США Джо Байден, ну, вернее, его спичрайтеры, обвинил республиканскую часть Конгресса в «политическом шантаже». Глава американского государства попытался, так сказать, привести республиканцев в чувства, заявив, что ставки слишком высоки и последствия могут быть слишком серьёзными, чтобы заниматься политическим балансированием на грани.

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Сейчас практически все, кто ещё сохранили хоть каплю здравого смысла, прекрасно понимают, что без западной финансовой и военной «помощи» шансов у Украины нет. В реальности, безусловно, их нет и не было даже с помощью, но без оной ситуация может начать принимать совсем уж драматический характер. И именно такого развития событий сейчас всерьёз опасаются действующие «ястребы» из числа американского руководства: что Киев посыплется после всех бескомпромиссных заявлений западных функционеров и сказок о слабости России.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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