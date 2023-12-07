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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» сообщил о досрочном выполнении оборонного заказа на поставку ракет для ПТРК «Корнет»
Дело нужное.

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Номенклатура применяемых в рамках специальной военной операции вооружений столь обширна, и перечень введённых в них с учётом опыта данного конфликта изменений столь длинный, что на их перечисление не хватит никакого рабочего времени. Одной из наиболее продуктивных, если так можно выразиться, систем вооружений в рамках продолжающихся боевых действий являются противотанковые ракетные комплексы «Корнет», на счету которых уже колоссальное количество подбитой военной техники, в том числе и западного образца.

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Важность производства боеприпасов для «Корнета» очевидна, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех», сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2023 год на поставку в войска управляемых ракет для данного комплекса.

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Согласно комментарию «Ростеха», за последние годы — очевидно, за время проведения спецоперации — «Корнет» претерпел массу изменений и усовершенствований. Теперь этот комплекс умеет преодолевать системы активного противодействия, динамическую защиту, а также броню толщиной до 130 сантиметров. Собственно, кадров того, что производители «Корнета» не бросают слова на ветер, в Сети уже давно запредельное количество: от «Корнета» горели и танки Leopard 2, и Challenger 2, и бесчисленное количество БМП Bradley.

#россия #украина #политика #боевые действия #промышленность #корнет
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