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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме допустили высокую вероятность вовлечения армии США в конфликт с Россией
С такими заявлениями там функционеры хотят идти на выборы, если что.

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Казалось бы, вектор движения текущего конфликта на Украине всем предельно понятен: он неизменен с 24 февраля 2022 года, западная «помощь» Киеву лишь затормозила сей процесс, и сейчас этот факт видят и признают всё больше западных политиков. Что надо делать, вроде бы, тоже понятно: Вашингтону для сохранения хоть части собственного лица после всего сказанного и сделанного необходимо договариваться с Москвой о компромиссе со значительными уступками в пользу России. Понятно, что политически нынешнее руководство США этого сделать не может, поэтому оно сведено до того, чтобы пугать избирателей и сенаторов различными страшилками.

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Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «если» Россия одержит военную победу в конфликте на Украине, то с высокой долей вероятности американским войскам придётся в него (конфликт) вступить.

Что имел в виду господин Кирби, не вполне понятно: США в таком случае, который уже практически всеми, кто сохранил хоть каплю здравого смысла, воспринимается как неизбежная реальность, введёт войска непосредственно на территорию Украины? Или Кирби имеет в виду, что после победы Россия обязательно двинет в сторону других государств, и уже именно их как членов НАТО придётся защищать американским войскам?

В любом случае, подобные рассуждения крайне странные: функционер должен делать всё, чтобы избежать тотальной ядерной аннигиляции собственной страны, а не пугать население подобной перспективой, вина за которую, если она и воплотится в реальность, будет полностью на плечах таких функционеров, готовых лишь бесконечно брать другие государства «на понт» — невзирая на их положение и возможности.

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Примечательно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, кажется, лучше понял военные возможности РФ в ходе вооружённого конфликта на Украине, поэтому регулярно призывает делать всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения ВС РФ и сил Альянса, которые и без того критически поредели на фоне оказания безмерной военной «помощи» Киеву.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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