Ключевой торговый партнёр России на Ближнем Востоке, как-никак.

Сегодня у президента России Владимира Путина насыщенная программа: визит в Объединённые Арабские Эмираты плавно перешёл в визит в Саудовскую Аравию. Почему в программе визита были именно эти государства, предельно понятно: и ОАЭ, и Саудовская Аравия с 1 января 2024 года станут полноправными членами БРИКС. И вот, встретившись с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, Путин отметил высочайший уровень двусторонних отношений между Эмиратами и Россией.

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По словам главы российского государства, отношения не просто высокие, они беспрецедентно высокие: ОАЭ являются основным торговым партнёром России на Ближнем Востоке. Только за прошлый год товарооборот между странами увеличился без малого на 68 %, а по итогам года уходящего увеличится ещё больше.

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Государства также сотрудничают в промышленной сфере, являются членами нефтяного картеля ОПЕК+, развивают культурные связи, в частности, посредством туризма, а также разделяют позиции друг друга относительно ключевых политических вопросов.