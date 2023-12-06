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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден заявил, что финансирование Украины соответствует интересам США, и назвал действия Конгресса «безумием»
Когда ты сам безумен, а все вокруг нормальные, то воспринимаешь именно их как безумцев.

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Американское общество сугубо аполитично. Причины этого можно понять: никаких угроз США на самом деле, конечно же, не существует, если только Вашингтон сам не нарвётся на военный конфликт с другой ядерной сверхдержавой, в связи с чем среднестатистическому американцу крайне непросто заставить себя разбираться в политике, тем более внешней. Поэтому когда глава государства призывает парламент одобрить выделение десятков миллиардов долларов налогоплательщиков на финансирование Украины, в то время как в самих Штатах проблем выше крыши, и не решаются они десятилетиями, убедить население в том, что своим благосостоянием нужно пожертвовать ради находящейся за тысячи километров страны, которую ещё вчера никто на карте не показал бы, становится практически невыполнимой задачей.

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Но президент США Джо Байден пытается. В частности, сегодня он заявил, что отказ от финансирования Украины не соответствует интересам Соединённых Штатов, и что сопротивление Конгресса одобрению бюджета с учётом помощи Киеву — это и вовсе «безумие» и «неправильно». Несмотря на то, что Конгресс активно сопротивляется выделению «помощи» Украине, Байден сохраняет уверенность в том, что администрация Белого дома сможет добиться поставленной задачи.

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В качестве причин, по которым американский налогоплательщик должен терпеть то, как его деньги разбазариваются на заокеанские интрижки и делишки своего правительства, действующая администрация США называет необходимость «остановить Путина на Украине», потому что если этого не сделать, то Россия якобы пойдёт дальше, и тогда уже Вашингтону придётся впрягаться напрямую с участием собственных войск. Если что, эти же люди вчера называли российскую армию некомпетентной и неспособной «даже Украину» завоевать, забывая при этом, что такой цели российское руководство и в помине не ставило. Вот такие теперь в США политики, ничего не поделать.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #психиатрия
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