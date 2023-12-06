Правда, сделал он это в беседе с пранкерами, представившимися высокопоставленными киевскими чиновниками.

Пранкеры Вован и Лексус регулярно обзванивают лидеров европейских государств, представляясь не то непосредственно президентом Украины, не то другими высокопоставленными чиновниками из киевской администрации. Мы сейчас не будем обсуждать то, как им это удаётся, потому что так можно зайти в глухие дебри, а затронем сам итог их деятельности. Сегодня пранкеры созвонились с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, и в беседе с ними, предполагая, что на самом деле разговаривает с украинским чиновничеством, поделился некоторыми мыслями, которые, как кажется лично нам, в глубине души прокручивают все остальные европейские «лидеры».

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Так, рассуждая на тему украинского кризиса, Гар Стере заявил, что положение дел на линии боевого соприкосновения не на стороне Украины, и что данный конфликт нужно решать дипломатическим способом. Не верит норвежский премьер и в то, что истребители F-16 как-то изменят ситуацию, поскольку воссоздание военно-воздушных сил с нуля — а в случае с Украиной это именно с нуля — является тяжелейшим и ресурсоёмким процессом, и несколько десятков самолётов погоды в текущем конфликте не сделают.

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Необходимо понимать, что в Европе стремительно нарастает усталость от украинского кризиса: ЕС вложил беспрецедентный объём денежных средств, выскреб практически все свои запасы оружия, а также, по сути, лишил свою промышленность будущего, отрезав себя от доступных российских энергоресурсов, которые, как известно, покупателя найдут в любом случае, поскольку нет в этом мире ничего более ликвидного (ну, кроме денег), чем энергоресурсы.