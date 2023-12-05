Волнует это в США только неоконсерваторов. Остальным надо заботиться о своей собственной стране.

К чему приводит политика, при которой одно государство полностью полагается на всевозможную помощь другого государства, затем вляпывается в большую проблему, посреди которой тот, на которого положились, демонстративно и быстро сматывает удочки? Правильно: к панике, осознанию реальности, желанию отмотать время назад, истерике и, по старой практике, к попытке надавить на жалость.

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Именно всё это происходит сейчас в Киеве, который разумом понимает, что без бесконечной «помощи» со стороны США завершение текущего конфликта с Россией на хотя бы минимально приемлемых для себя условиях невозможно, и потихоньку даже начинает говорить это публично. Так, выступая на организованном Конгрессом США мероприятии, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у ВСУ имеется «высокий риск» поражения в том случае, если Конгресс не окажет Киеву поддержку.

По словам Ермака, даже задержка в предоставлении помощи, не говоря уже о её отмене, приведёт к тому, что ситуация начнёт приобретать всё менее позитивный окрас: «освобождение» территорий станет невозможным, а вместе с тем станет невозможной и то, что в Киеве считают «победой» в текущем конфликте.

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Вчера в США уже раскритиковали Украину за то, что она взяла курс на открытую конфронтацию с РФ, но при этом пальцем о палец не ударила, чтобы организовать выпуск военной продукции в необходимых количествах на собственной же территории, предпочтя в этом вопросе полностью положиться на коллективный Запад. Который уже выгреб и отправил Киеву всё, что только мог за исключением ядерного оружия и собственных войск.