Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Офиса президента Украины признал, что без американской «помощи» ВСУ рискуют потерпеть поражение
Волнует это в США только неоконсерваторов. Остальным надо заботиться о своей собственной стране.

реклама

К чему приводит политика, при которой одно государство полностью полагается на всевозможную помощь другого государства, затем вляпывается в большую проблему, посреди которой тот, на которого положились, демонстративно и быстро сматывает удочки? Правильно: к панике, осознанию реальности, желанию отмотать время назад, истерике и, по старой практике, к попытке надавить на жалость.

реклама

Именно всё это происходит сейчас в Киеве, который разумом понимает, что без бесконечной «помощи» со стороны США завершение текущего конфликта с Россией на хотя бы минимально приемлемых для себя условиях невозможно, и потихоньку даже начинает говорить это публично. Так, выступая на организованном Конгрессом США мероприятии, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у ВСУ имеется «высокий риск» поражения в том случае, если Конгресс не окажет Киеву поддержку.

По словам Ермака, даже задержка в предоставлении помощи, не говоря уже о её отмене, приведёт к тому, что ситуация начнёт приобретать всё менее позитивный окрас: «освобождение» территорий станет невозможным, а вместе с тем станет невозможной и то, что в Киеве считают «победой» в текущем конфликте.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вчера в США уже раскритиковали Украину за то, что она взяла курс на открытую конфронтацию с РФ, но при этом пальцем о палец не ударила, чтобы организовать выпуск военной продукции в необходимых количествах на собственной же территории, предпочтя в этом вопросе полностью положиться на коллективный Запад. Который уже выгреб и отправил Киеву всё, что только мог за исключением ядерного оружия и собственных войск.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Баку опровергли слухи о том, что Азербайджан производит боеприпасы для ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
47
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
7
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
65
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
29
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
11
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
5
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
5
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
7

Сейчас обсуждают

Dante1980
23:17
что-то я не слышал, чтобы 1080ti была дешевой картой. Вы из какой вселенной?
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
Олесь Кука
23:12
Так он же подписан даже - Загорлыныч!
Медведев поблагодарил шефа Пентагона за правду о причине вовлечения США в конфликт на Украине
Red Red
23:12
Неее там кроме этого было что-то лишнее, иначе не было бы такой реакции
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Eaec
23:10
Иван Горыныч — это бот. Не стоит тратить на него своё время.
Из-за поставок снарядов и амуниции на Украину в Германии осталось боеприпасов всего на 2 дня боев
Олесь Кука
23:10
Что ты несешь!? 25 штурмовик
Американская пресса: Россия в ответ на появление у ВСУ F-16 может начать применять истребители пятого поколения Су-57
Олесь Кука
23:03
Кто девушку ужинает, тот её и танцует!
Арестович* заявил, что единственный способ завершения конфликта на Украине — это «глобальные переговоры» между Западом и Россией
Red Red
23:02
Сравните стиль повествования https://pingvinus.ru/gallery/5002 и вот этот пердолинг, Стёпка чудиков, ну и где для юзеров...? Т9 фамилию исказил, но так даже правильнее Кстати уже одна звезда, все...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Володя Филиппов
23:01
Вот тридварасы. Лучше бы они так за своими разработками следили.
Аналитик Bloomberg: Одобрение биткоин-ETF произойдет с 5 по 10 января
Бичебор
22:59
С детьми, беременными женщинами и дурачками не спорю.
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
Олесь Кука
22:58
Он прозревает, куда надо прозревает. Бааальшой переобуванец. Жид же
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем