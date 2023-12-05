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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
У Запада, считает украинский политический «деятель», нет ни материальных, ни моральных возможностей это сделать.

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Поразительные метаморфозы претерпевает украинский псевдополитический класс. Тот же экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*, который год назад пел дифирамбы киевскому руководству и хихикал над ВС РФ, с недавних пор окончательно проснулся от дурмана и стал говорить вещи, в которых отчётливо виден смысл.

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В частности, сегодня Арестович* заявил, что Запад не способен одолеть Россию и глобальный Юг с Востоком в текущем глобальном геополитическом противостоянии. У Запада для этого, полагает «политик», отсутствуют как материальные возможности, вызванные утратой военной промышленности и неспособностью её восстановить в приемлемые сроки, ни моральные возможности: никто на Западе, убеждён Арестович*, не захочет идти и жертвовать своими жизнями за интересы третьих стран в конфликте высокой интенсивности против равного по возможностям соперника.

Арестович* красноречиво сравнил коллективный Запад с явившимся «на войну со спущенными штанами» голым королём. Далее украинский «политик» нафантазировал на тему сказочных масштабов понесённых Россией человеческих потерь в текущем конфликте, заявив, что никто на Западе даже близко не способен пойти на такие же жертвы ради любого конфликта «за любые ценности».

В целом поток негативных для киевского руководства материалов уже становится труднопреодолимым, и, возможно, ещё чуть-чуть, и этот поток повалит оказавшихся в его центре деятелей, понеся их дальше по течению жизни.

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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#россия #украина #политика #боевые действия
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