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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО Украины: Бельгия намерена передать истребители F-16 в 2025 году
Чего у киевских функционеров не отнять, так это необоснованного оптимизма.

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Тема передачи Украине истребителей F-16 американского производства по-прежнему остаётся на повестке дня даже несмотря на тот факт, что разумом все прекрасно понимают, к чему движется текущий конфликт. Тем не менее, в Киеве рассчитывают продолжать за счёт западных спонсоров оказывать сопротивление российской специальной военной операции ещё как минимум пару лет. По крайней мере, такой вывод можно сделать из сегодняшней публикации в официальном Telegram-канале Минобороны Украины, в котором указано, что в рамках встречи с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер была, в частности, затронута тема возможной передачи Брюсселем истребителей F-16.

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Согласно комментарию украинского оборонного ведомства, Бельгия подтвердила намерение передать Киеву F-16 в 2025 году.

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Мы сейчас не будем затрагивать тему потрясающего оптимизма Украины и спонсирующего её коллективного Запада, тем более что количество истребителей F-16, которые готова пожертвовать Бельгия, остаётся неназванным. Важно понимать тот факт, что несколько десятков F-16, безусловно, добавят работы российским средствам противовоздушной обороны и истребителям-перехватчикам, но вектор движения конфликта никак не изменят. Не так давно бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украине для достижения не то что превосходства, а хотя бы паритета с Россией в воздухе необходимо предоставить несколько сотен, а лучше — тысячу с лишним военных самолётов разных классов. Вот и думаем, насколько такой сценарий реалистичен.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #f-16 #истребители #бельгия
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