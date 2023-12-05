Вещь нужная и незаменимая.

За счёт своей конструкции, мобильности и функциональности зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» великолепно зарекомендовали себя в условиях специальной военной операции как конфликта невиданной в Европе со времён Второй мировой войны интенсивности, в котором применяется широченный спектр беспилотных летательных аппаратов самого разного класса и предназначения.

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Очевидно, что «Панцирей» в войсках нужно больше, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой фактически весь российский оборонно-промышленный комплекс, сообщила о том, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно выполнил государственный оборонный заказ текущего года на поставку данных ЗРПК.

Как отметила пресс-служба «Ростеха», «Панцири-С», как и практически все остальные российские системы вооружений, постоянно совершенствуются в рамках специальной военной операции. В частности, по итогам применения в зоне СВО «Панцири-С» были доработаны с целью увеличения эффективности противодействия беспилотникам, ракетам большой дальности, а также «сложным снарядам».

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Предприятие, добавил «Ростех», выпускает данные системы вооружений с опережением графика. Проще говоря, производительность и, как следствие, объём выпуска, увеличились.