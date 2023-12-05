Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» сообщил о досрочном выполнении гособоронзаказа на поставку ЗРПК «Панцирь-С» в войска
Вещь нужная и незаменимая.

реклама

За счёт своей конструкции, мобильности и функциональности зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» великолепно зарекомендовали себя в условиях специальной военной операции как конфликта невиданной в Европе со времён Второй мировой войны интенсивности, в котором применяется широченный спектр беспилотных летательных аппаратов самого разного класса и предназначения.

реклама

Очевидно, что «Панцирей» в войсках нужно больше, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой фактически весь российский оборонно-промышленный комплекс, сообщила о том, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно выполнил государственный оборонный заказ текущего года на поставку данных ЗРПК.

Как отметила пресс-служба «Ростеха», «Панцири-С», как и практически все остальные российские системы вооружений, постоянно совершенствуются в рамках специальной военной операции. В частности, по итогам применения в зоне СВО «Панцири-С» были доработаны с целью увеличения эффективности противодействия беспилотникам, ракетам большой дальности, а также «сложным снарядам».

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Предприятие, добавил «Ростех», выпускает данные системы вооружений с опережением графика. Проще говоря, производительность и, как следствие, объём выпуска, увеличились.

#россия #украина #боевые действия #промышленность #панцирь-с
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Арестович* заявил, что единственный способ завершения конфликта на Украине — это «глобальные переговоры» между Западом и Россией
Рубль вновь перешёл к заметному ослаблению после полутора месяцев укрепления
Россия и Иран подписали декларацию о противодействии санкциям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
42
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
4
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
58
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
25
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
9
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
7
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
3
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
2

Сейчас обсуждают

Чaтo-Б0t
17:58
А скоро - и 6 таких подарунков за раз! И это - хорошо.
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
E. S.
17:51
Боялись немцы его. Давно еще я где то слышал запись, где немцы предупреждают в эфире своих летчиков: "achtung achtung la fünf in der luft" - Вномание! ЛА-5 в воздухе!
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
Truth Sееker
17:48
Смелый троллинг, учитывая, что Бразилия подписала Римский статут xD
Президент Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году
Евгений Бураков
17:47
Нормально охлаждает. У меня стоит на nvme. Термопроклади у них есть качественные.
JONSBO представила стильный радиатор для M.2 накопителей в красном и сером цвете
Игорь Быков
17:44
Fsr себя отлично везде чувствует, на моей старушке 1080ti помогает зачастую 2к вытягивать. Ну а dlss отлично на любой rtx карточке работает. На моей ноутбучной 4060 все супер, и Dlss и FG и даже трасс...
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
Лев корл
17:39
Ну значит хозяева нейросетей будут сдавать цифровых программистов задорого🙂🙂🙂🙂 Бесплатно ИИ не будет точно Тот же чат ГПТ или чего там будет, монетизнут люто, плюс санкции + ... в общем, был такой...
Reuters: ИИ не станет отнимать вашу работу, но обязательно повлияет на снижение заработной платы
Weismar
17:39
Этот тест говорит о том что 12100 не только на ядро быстрее, но и в многопотоке https://www.cpubenchmark.net/compare/4687vs3737/Intel-i3-12100-vs-Intel-i5-10400 И этот https://cpu.userbenchmark.com/C...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Truth Sееker
17:37
Ничего необычного в этом нет, пока занимаются лечением болезни, а не её симптомов «Инфляция всё равно будет, она продолжает ускоряться. В дальнейшем никаких базовых предпосылок для укрепления рубля н...
Рубль вновь перешёл к заметному ослаблению после полутора месяцев укрепления
Артём Николаев
17:36
Проблема щиткойнов в том, что у них очень низкая сложность. Эфир со своим петахешем впитывал всё, что выпускала индустрия. А тут может зайти один промышленный майнер и всё убить за несколько дней.
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
Дмитрий Зяблов
17:33
Да её ломанут сразу для ПК, играть только школота тепличная и будет
GTA VI не выйдет на ПК — фанаты игры вынуждены покупать консоли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем