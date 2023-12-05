Любые односторонние санкции незаконны по определению, если что.

Что мы знаем об односторонних «санкциях», вводимых одним государством (и/или группой возглавляемых им сателлитов) против другого государства? То, что это не что иное, как мера экономической агрессии, которая никогда не достигала поставленной перед экономическим агрессором задачи, а лишь справедливо понижала уровень отношения к нему в обществе, в отношении которого эта агрессия осуществляется. На сегодняшний день Россия и Иран являются рекордсменами по незаконным односторонним рестрикциям со стороны Запада, поэтому нет ничего удивительного в том, что братья-по-ситуации объединяют силы с целью противодействия нежелательным эффектам экономического характера.

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Так, сегодня главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям (рестрикциям) в рамках встречи в Москве глав МИД стран каспийского региона.

В чём будет заключаться это самое противодействие, на данном этапе не вполне понятно. Главным способом противостоять любым санкциям является организация собственного производства всего, от чего государство «отрезает» экономический агрессор. Работа в данном направлении в России идёт, и идёт очень активно, но при этом предельно очевидно, что полностью во всех без исключения аспектах заместить импорт не просто невозможно, но даже нецелесообразно и может лишь усугубить ситуацию. Скажем, нет никакого смысла импортозамещать портативную электронику. А вот создавать собственные производства средств производства, воссоздавать и масштабировать машиностроение, авиастроение, судостроение и автомобилестроение — это дело первой, если хотите, экзистенциальной важности.

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Отрадно видеть, что в российском руководстве отдают себе отчёт в том, что незаконные санкции останутся в силе даже после завершения украинского конфликта. А, значит, нет никакого смысла и стимула завершать его на невыгодных с геополитической точки зрения для России условиях.