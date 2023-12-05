Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Иран подписали декларацию о противодействии санкциям
Любые односторонние санкции незаконны по определению, если что.

реклама

Что мы знаем об односторонних «санкциях», вводимых одним государством (и/или группой возглавляемых им сателлитов) против другого государства? То, что это не что иное, как мера экономической агрессии, которая никогда не достигала поставленной перед экономическим агрессором задачи, а лишь справедливо понижала уровень отношения к нему в обществе, в отношении которого эта агрессия осуществляется. На сегодняшний день Россия и Иран являются рекордсменами по незаконным односторонним рестрикциям со стороны Запада, поэтому нет ничего удивительного в том, что братья-по-ситуации объединяют силы с целью противодействия нежелательным эффектам экономического характера.

реклама

Так, сегодня главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям (рестрикциям) в рамках встречи в Москве глав МИД стран каспийского региона.

В чём будет заключаться это самое противодействие, на данном этапе не вполне понятно. Главным способом противостоять любым санкциям является организация собственного производства всего, от чего государство «отрезает» экономический агрессор. Работа в данном направлении в России идёт, и идёт очень активно, но при этом предельно очевидно, что полностью во всех без исключения аспектах заместить импорт не просто невозможно, но даже нецелесообразно и может лишь усугубить ситуацию. Скажем, нет никакого смысла импортозамещать портативную электронику. А вот создавать собственные производства средств производства, воссоздавать и масштабировать машиностроение, авиастроение, судостроение и автомобилестроение — это дело первой, если хотите, экзистенциальной важности.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Отрадно видеть, что в российском руководстве отдают себе отчёт в том, что незаконные санкции останутся в силе даже после завершения украинского конфликта. А, значит, нет никакого смысла и стимула завершать его на невыгодных с геополитической точки зрения для России условиях.

#россия #политика #санкции #экономика #иран
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Арестович* заявил, что единственный способ завершения конфликта на Украине — это «глобальные переговоры» между Западом и Россией
Рубль вновь перешёл к заметному ослаблению после полутора месяцев укрепления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
42
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
3
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
58
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
25
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
7
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
8
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
3
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
17:39
Ну значит хозяева нейросетей будут сдавать цифровых программистов задорого🙂🙂🙂🙂 Бесплатно ИИ не будет точно Тот же чат ГПТ или чего там будет, монетизнут люто, плюс санкции + ... в общем, был такой...
Reuters: ИИ не станет отнимать вашу работу, но обязательно повлияет на снижение заработной платы
Weismar
17:39
Этот тест говорит о том что 12100 не только на ядро быстрее, но и в многопотоке https://www.cpubenchmark.net/compare/4687vs3737/Intel-i3-12100-vs-Intel-i5-10400 И этот https://cpu.userbenchmark.com/C...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Артём Николаев
17:36
Проблема щиткойнов в том, что у них очень низкая сложность. Эфир со своим петахешем впитывал всё, что выпускала индустрия. А тут может зайти один промышленный майнер и всё убить за несколько дней.
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
Дмитрий Зяблов
17:33
Да её ломанут сразу для ПК, играть только школота тепличная и будет
GTA VI не выйдет на ПК — фанаты игры вынуждены покупать консоли
Руслан Знамов
17:32
на ядро быстрее, на все ядра слабее ...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Дмитрий Зяблов
17:29
Да разрабы уже сказали что выйдет на ПК, позже только., всё как всегда, но покупать нафиг надо, из-за мультика? Оно мне не надо, взломают, сюжетку пощупать, да и удалить, гигов 200 небось будет весить...
GTA VI не выйдет на ПК — фанаты игры вынуждены покупать консоли
Чaтo-Б0t
17:26
Т.е. Люсильда подтвердил, что Некроина - объект мировой политики, но никак не субъект. Прелестно!
Арестович* заявил, что единственный способ завершения конфликта на Украине — это «глобальные переговоры» между Западом и Россией
Чaтo-Б0t
17:24
Очередное блохерское взбздо, рекламирующее "поле чудес в стране дураков".
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
Дмитрий
17:22
самое смешное что у некоторых он ваще не пришел даже 23H2
«Защитник» может быть причиной снижения производительности у некоторых пользователей Windows 11 23H2
Дмитрий Зяблов
17:22
А почему будущих хряковояк на улицах на стране 404 отлавливают? Почему щиры захистники сваливают из военкоматов через окна? Да и с территории бывшей УССР за бугор? Контрнахрюк почему не продолжается? ...
Российская армия нанесла ряд ударов в ночь с 4 на 5 декабря
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем