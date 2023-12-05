реклама
Поскольку конфликт на Украине с первых дней имел предельно очевидный вектор и элементарно прогнозируемый финал, а сегодня это начали осознавать даже «неполживые» западные средства массовой информации, ключевым вопросом для Запада сейчас является тот, как завершить этот кризис с сохранением собственного лица. Бытует мнение, что сделать это уже невозможно, поскольку РФ понесла слишком большие издержки и по мелочам размениваться не станет, но вот бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, ныне проживающий за пределами Украины, а потому имеющий возможность говорить то, что он считает истиной в последней инстанции, предлагает вполне адекватный вариант.
реклама
По мнению Арестовича*, украинский кризис можно будет закончить только посредством «глобальных» переговоров между Россией и Западом об установлении «новых правил игры» в Европе. В представлении Арестовича*, блок НАТО является пережитком Холодной войны, перестал функционировать как подобает, и поэтому необходимо возведение новой системы.
По сути, украинский политический деятель пересказал проект договора, который Москва представила Вашингтону за два месяца до начала специальной военной операции — в декабре 2021 года — о новой архитектуре безопасности в Европе с учётом законных интересов России. Тогда этот проект договора в Вашингтоне даже рассматривать не стали. Сейчас же, скорее всего, придётся пойти на куда большие уступки.
Как бы то ни было, Арестович* отдаёт себе отчёт в том, что на данном этапе стремления к установлению новой системы взаимоотношений с Россией на Западе нет, да и политиков, которые были бы на это способны, в западных странах тоже нет. И всё это, полагает деятель, означает только то, что боевые действия на Украине будут продолжаться. Со всеми вытекающими из этого последствиями для Украины.
* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.