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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Южной Корее опровергли сведения о поставках артиллерийских снарядов на Украину
Западная пресса как всегда в своём репертуаре.

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Будучи одним из ключевых американских сателлитов в Азии, Республика Корея была вынуждена подключиться к антироссийской истерике, похоронить нужные в первую очередь Южной Корее хорошие отношения с Россией и начать за свой счёт обеспечивать потребности Украины. Степень вовлечения Сеула в эту «поддержку» до сих пор неизвестна, в связи с чем некоторым американским изданиям, в данном случае The Washington Post (WP), приходится фантазировать и заявлять о том, что Южная Корея передала Киеву больше артиллерийских снарядов 155-мм калибра, чем это сделали все европейские сателлиты США вместе взятые.

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Вот здесь-то и начинается интересное. Соответствующую статью в WP видели и в Минобороны Республики Корея, в результате чего официальный представитель данного ведомства Чон Ха Гю был вынужден опровергнуть указанные в материале американского издания сведения о поставках артиллерийских снарядов. Как отметил Чон Ха Гю, позиция южнокорейского правительства неизменна: Сеул поставляет Киеву только гуманитарную помощь и «военное оборудование», а законодательство государства и вовсе исключает передачу вооружений и боеприпасов в зоны конфликтов.

В этом году США и вправду обращались к Южной Корее с просьбой о поставках 155-миллиметровых снарядов на Украину, поскольку все имевшиеся запасы в самом Граде на холме и в «цветущем саду» были опустошены подчистую, и теперь на складах натурально шаром покати.

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Следует помнить, что масштаб вовлечения коллективного Запада в конфликт на Украине абсолютно беспрецедентен: Киев получает почти 100 % всех своих вооружений и боеприпасов именно с Запада, а также за счёт западных денег обеспечивает примерно 50 % государственного бюджета.

#россия #украина #политика #боевые действия #южная корея #республика корея
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