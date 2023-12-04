Беда-то какая.

Последние пару месяцев в Вашингтоне наблюдается нешуточное противостояние между администрацией Белого дома и Конгрессом по поводу выбивания из бюджета государства новых средств для продолжения оказания «помощи» Украине. Если выражаться простым языком, то республиканское большинство в американском парламенте всё сложнее убедить в необходимости тратить деньги на авантюры за тысячи километров от Соединённых Штатов.

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С точки зрения администрации Байдена это обстоятельство должно стать идеальной возможностью соскочить с украинского «кейса»: обвинить во всём республиканцев, заявить, что если бы ещё немного денег и оружия, и Украина бы точно-точно победила, и рассказывать прочие сказки. Но в Госдепе зачем-то продолжают публично паниковать, заявляя, что у Вашингтона заканчивается время и доступные для передачи Украине деньги.

Так, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер заявил, что Штаты на 97 % исчерпали доступные средства для оказания «помощи» Киеву.

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Аналогичным заявлением недавно делился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, уточнявший, что если Конгресс не примет бюджет с включённой в него «помощью» Украине, то поддерживать Киев станет «трудно».