Это согласно опросам.

Опросы общественного мнения это вещь мало на что влияющая в плане политических процессов, но в целом позволяет понять примерное отношение некоторой опрошенной выборки, результаты опроса которой, теоретически, можно экстраполировать на всю полноту общества. В частности, украинское издание «Страна.UA», ссылающееся на опрос группы «Рейтинг», сообщило о том, что по итогу ноября 2023 года доля украинцев, которые считают необходимым завершить текущий конфликт с Россией путём «поиска компромиссного решения», значительно возросло по сравнению с результатами последних пятнадцати месяцев.

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Согласно статистике, по итогу ноября 2023 года, а, по сути, на сегодняшний день, искать «компромиссное решение» в ходе «переговоров с привлечением других стран» предлагают 44 % респондентов на Украине. 48 % опрошенных считают необходимым продолжать «воевать до освобождения всех территорий».

Примечательно, что перед нами резкий рост желающих решать конфликт переговорами по сравнению со статистикой последних пятнадцати месяцев. Как следует из того же графика группы «Рейтинг», с июня 2022 года по июль 2023 года доля украинцев, предпочитавших конфликту переговоры, составляла 35 %.

Также из этой статистики следует, что наибольшего «покрытия» в украинском обществе реалистичные идеи относительно вариантов завершения текущего кризиса достигали в первый месяц специальной военной операции: тогда за переговоры выступали до 69 % респондентов. Дальше, как мы помним, случился фейк в одном пригороде Киева на букву «Б», который был раскручен Офисом президента Украины как повод отказа от переговоров. Данную версию удалось «продать» украинскому обществу, хотя на самом деле, как мы теперь уже знаем из уст лидера партии «Слуга народа», в Киев просто прискакал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и велел отказаться от всех переговоров. Ну, а в Киеве что — в Киеве взяли под козырёк и стали исполнять.

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Полагаем, что по мере осознания реальности соотношение «голубей» и «ястребов» будет неуклонно увеличиваться в пользу первых. И вот когда достигнет хотя бы уровня периода начала СВО, тогда и можно будет начинать предлагать какие бы то ни было переговоры.