Иначе — крах. Больше Молдавия в этом мире никому не нужна.

Последние пару лет Молдавия под руководством президента Майи Санду и других несуверенных «элит» движется по проторённой Украиной дорожке. Казалось бы, по примеру своего соседа должно быть понятно, к чему приводит безумное заигрывание с Западом, но не для того в Кишинёве была установлена действующая власть. С сегодняшнего дня РФ в рамках ответных мер на недружественные действия Молдавии запретила ввоз в страну молдавских овощей и фруктов, и на эту тему решил высказаться предыдущий глава молдавского государства Игорь Додон.

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Как справедливо отметил Додон, именно политика действующего руководства в Кишинёве приводит к осложнению отношений с Россией. Сама Москва, добавил экс-президент Молдавии, никогда не отказывалась от торгово-экономических связей с Кишинёвом.

Согласно предоставленной политиком статистике, молдавская продовольственная продукция в основном поставлялась именно в Россию: 99% яблок, половина столового винограда, до трети абрикосов, персиков, слив, черешни и вишни. На фоне всего происходящего молдавское сельское хозяйство, находящееся в долгах как в шелках и лишившееся ключевого рынка сбыта своей продукции, ждут очень тяжёлые времена.

По мнению Игоря Додона, Кишинёв должен отказаться от антироссийских санкций, метнуться в Москву и работать над восстановлением отношений с Россией.

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Впрочем, очевидно, что действующие молдавские власти на этот шаг не пойдут, поэтому гражданам Молдавии не остаётся ничего другого, как ждать ещё целый год, пока в стране не пройдут новые президентские выборы, по итогам которых к власти могут прийти вменяемые личности вроде того же Додона. Понятно, что сказка о том, что в Евросоюзе Молдову ждут с распростёртыми объятиями, приятна слуху, но реальность такова, что производителей яблок, черешни и абрикосов в ЕС и без Кишинёва хватает с избытком. А вот на рынке СНГ молдавская продукция всегда пользовалась и будет пользоваться спросом. От этой реальности и должны плясать руководители государства.