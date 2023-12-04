У польского генерала пинг в 14 месяцев.

После того как весной 2022 года российское политическое руководство поняло, что договариваться с Украиной и с коллективным Западом бесполезно, ВС РФ был отдан приказ переходить к стратегии конфликта на истощение. Именно это, правда, другими словами (о «перемалывании» ВСУ), в октябре прошлого года сказал тогдашний командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин. По всей видимости, до польского генералитета эта объективная реальность стала доходить только сейчас, когда результаты данного процесса стали предельно очевидными.

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Так, генерал Леон Коморницкий в комментарии польскому изданию Interia заявил, что российская армия приступила к «уничтожению» вооружённых сил Украины в рамках «эффективной обороны». Генерал не стал полностью возлагать результат этих событий на действия ВС РФ, отметив, что в значительной степени вина лежит как непосредственно на самих ВСУ, так и на западных спонсорах Киева, которые в совокупности допустили массу критических ошибок, из-за чего на линии боевого соприкосновения и получилось то, что получилось.

В целом «голосов разума» на Западе с каждым днём становится всё больше. Оно и понятно: нелепый «нарратив» уже не соответствует действительности, поэтому нужно экстренно подготавливать общественное мнение к действительности, которая приведёт к очевидной всем неизбежности.