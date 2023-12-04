Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польский генерал заявил, что ВС РФ приступили к «уничтожению» ВСУ
У польского генерала пинг в 14 месяцев.

реклама

После того как весной 2022 года российское политическое руководство поняло, что договариваться с Украиной и с коллективным Западом бесполезно, ВС РФ был отдан приказ переходить к стратегии конфликта на истощение. Именно это, правда, другими словами (о «перемалывании» ВСУ), в октябре прошлого года сказал тогдашний командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин. По всей видимости, до польского генералитета эта объективная реальность стала доходить только сейчас, когда результаты данного процесса стали предельно очевидными.

реклама

Так, генерал Леон Коморницкий в комментарии польскому изданию Interia заявил, что российская армия приступила к «уничтожению» вооружённых сил Украины в рамках «эффективной обороны». Генерал не стал полностью возлагать результат этих событий на действия ВС РФ, отметив, что в значительной степени вина лежит как непосредственно на самих ВСУ, так и на западных спонсорах Киева, которые в совокупности допустили массу критических ошибок, из-за чего на линии боевого соприкосновения и получилось то, что получилось.

В целом «голосов разума» на Западе с каждым днём становится всё больше. Оно и понятно: нелепый «нарратив» уже не соответствует действительности, поэтому нужно экстренно подготавливать общественное мнение к действительности, которая приведёт к очевидной всем неизбежности.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Премьер Словакии полностью исключил поставки вооружений Киеву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
154
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
30
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
38
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

Vito Vago
20:09
Они же все (хохлопитеки) свои ноги кипятком ошпарят от такого счастья, ходить не смогут.
Песня группы АИГЕЛ из сериала "Слово пацана" возглавила рейтинг самых популярных песен на Украине
Vito Vago
20:01
Когда уже они нажрутся...!
США предупреждают: обход санкций в отношении GPU попадет под контроль
Truth Sееker
19:56
Аге́нтство интерне́т-иссле́дований (англ. Internet Research Agency, также в прессе и иных источниках обозначается как «кремлебо́ты», «фа́брика тро́ллей», «приго́жинские тро́лли», «о́льгинские тро́лли»...
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
Truth Sееker
19:51
А щас снова XIX век? «Малороссией» в прошлом никогда не называлась ни вся территория современной Украины, ни все земли населенные украинцами или их предками. «Малороссия» — название более позднее, че...
Столтенберг допускает ухудшение ситуации в Украине, если Запад не нарастит поставки оружия
coth
19:50
Поздно уже о 5G думать. Нужно о 6G думать, участвовать в разработке и пионерить развёртывание.
Вице-премьер Чернышенко рассказал о стратегии развития отрасли связи России до 2030 года
glavhyilo
19:38
это называется не спешная обезжирка врага.Если враг полпланеты,то там просто обезжиривают его сперва до кондиции.
В Австрии считают, что Украина потерпит поражение, если Запад не пойдёт «ва-банк»
Максим Салагин
19:37
Автор башкой ударился, проц можно похуже, радеон в жопу засунуть, так как через 8 лет все в 4к сидеть будут, а как мы знаем видюхи от зелёных в 4к ведут себя лучше да и тем более от количества памати ...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Eaec
19:36
Убогий, зачем ты себе купил гоночный проц на мертвой платформе?
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Eaec
19:33
Гоголь был не в курсе, что живёт на Украине т.к. такой страны тогда не было. Гоголь жил в России, а вернее в её части которая называлась Малороссия.
Столтенберг допускает ухудшение ситуации в Украине, если Запад не нарастит поставки оружия
Apsheronsky tchai
19:30
Вроде бы ещё не утро даже на Дальнем Востоке, а уже слышен петушиный крик про Ко-Ко-Райзен. За гребень и под шконку.
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем