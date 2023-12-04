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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Австрии считают, что Украина потерпит поражение, если Запад не пойдёт «ва-банк»
О каком ещё «ва-банке» идёт речь? Пойти всем НАТО против России, перспективы чего сам Альянс до смерти боится?

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Как мы уже неоднократно отмечали, положение дел на линии боевого соприкосновения ВСУ и ВС РФ после полного провала «контрнаступления» первых стало резко негативным для всех, кто вкладывались в данный конфликт на стороне Украины: российская армия пусть и неспешно, но идёт вперёд, разрыв между потенциалами противостоящих сторон постоянно становится только всё более драматичным, и перспективы для Киева предельно очевидны.

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Данный факт подтвердил и полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер, который может быть известен российским пользователям по максимально беспристрастным и реалистичным отчётам о боевых действиях на Украине, в рамках которых он неоднократно отмечал, что с экономической, военной и логистической точек зрения у ВСУ есть шансы только в случае чуда. По мнению Райснера, Украина «может» потерпеть поражение, если коллективный Запад не обеспечит страну всеми необходимыми ресурсами.

По сути, Райснер озвучил прописные истины: по его словам, на Украине идёт конфликт на истощение, а в конфликтах на истощение решает не какой-то эфемерный «моральный дух», а суровая материальная правда. Вести конфликт на истощение, отсиживаясь где-то в сторонке, считает австрийский полковник, нельзя, поэтому если Запад не желает поражения Киева, то ему (Западу) нужно «идти ва-банк».

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Что Райснер имеет в виду под ва-банком, впрочем, не вполне понятно. Все доступные к отправке вооружения западные страны уже выгребли подчистую — до такой степени, что в европейских столицах уже бьют в набат, заявляя об утрате собственной обороноспособности. Вступать в конфликт напрямую собственными объединёнными натовскими силами на стороне Украины? Данная перспектива граждан США и ЕС явно не обрадует, да и сам генсек НАТО постоянно заявляет, что такого развития событий нужно избежать, потому что последствия всем предельно очевидны, и эти последствия отнюдь не позитивные. Скорее всего, Райснер просто-напросто участвует в активной подготовке западного общественного мнения к неизбежности, выдвигая нереализуемые гипотезы как объяснение причины, по которой эта неизбежность наступит.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #австрия
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