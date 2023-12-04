Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американская пресса: Россия в ответ на появление у ВСУ F-16 может начать применять истребители пятого поколения Су-57
Вопрос: зачем? Истребителям 1970-х годов разработки и чего-то попроще с головой хватит.

реклама

В некоторых западных изданиях никак не могут отказаться от практики преувеличения возможностей тех или иных передаваемых Украине систем вооружений. Так, очередным «чудо-оружием», похоже, станут истребители F-16. По крайней мере, такой вывод можно сделать из свежего материала в издании The National Interest, в котором журналисты допускают, что в ответ на применение ВСУ этих американских истребителей Россия может задействовать в зоне специальной военной операции свои истребители пятого поколения Су-57.

реклама

Мы сейчас не будем вдаваться в детали материала издания, в котором журналисты на полном серьёзе, не имея ни малейших представлений о возможностях Су-57, называют данный истребитель пятого поколения «в некоторых аспектах превосходящим» F-16. Правда в том, что F-16 является современником и, как следствие, обладает примерно теми же возможностями и функциями, что и массово утраченные Украиной доставшиеся ей в наследство от СССР/России истребители Су-27 и МиГ-29. А этим самолётам, как известно, хватает и стандартной российской системы ПВО вкупе с куда более скромными в плане стоимости и технологической «нашпигованности» истребителями-перехватчиками.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Когда F-16 появятся в небе над Украиной, пока неизвестно, но те аналитики и эксперты, которым не нужно отрабатывать уже трещащую по всем швам информационную повестку, справедливо отмечают, что никаких изменений, которые могут привести к смене вектора движения текущего конфликта, американские истребители не привнесут. Собственно, об этом говорят уже и западные функционеры, отмечающие, что для смены вектора движения конфликта Киеву нужны не пара десятков, а пара сотен истребителей, а желательно — и вовсе тысяча с лишним. Понятное дело, что столько Запад поставить не может.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #су-57 #боевая авиация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отставной генерал США обвинил Украину в том, что она не нарастила собственное производство боеприпасов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
155
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
25
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
31
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

От LoL до KeK один шаг
16:54
"А бывший лидер, Mercedes, сделали машину так себе. Вот Хэмилтон и мучается. Вот такая простая и горькая правда..." Toto, it's called a motor race, ok ?))))
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
vitalist
16:54
Заказчик всегда прав!
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
Колючка
16:42
"Когда наберут работников по объявлению в газете" как писунов на оверклокерс
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
Маршал Жуков
16:42
Вопрос редактору: с каких пор Абрамс является тяжёлым танком?
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
Олесь Кука
16:37
У меня Pajero Sport дизельный с чип-тюнингом до 213 л.с и 500Нм. Нахрена мне таскать с собой кузов, когда можно сидеть в одном объеме, да и задние сиденья можно отрегулировать. Бака на 700км хватает п...
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
ЧВК Вагнер 1
16:35
Израиль , это оккупированная территория Палестины . Израиль оккупанты , этим все сказано .
Как искусственный интеллект «Евангелие» помогает Израилю нацеливаться на ХАМАС
xGxRxAxFx
16:35
Что значит простаивает. Как только запускается ПК она начинает работать. У вас логика типа "если карта выдаётся 60 фпс, то за две секунды будет считаться 120 фпс. " Значит нет смысла покупать дорогую ...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Циклон-Б
16:31
тайваню интересно самим норм такими куколдами быть, чтобы какието горемыки ехали на чужую землю и указывали как жить и как поступать, такой позор.
Делегация американских чиновников отправится на Тайвань для разъяснений по поводу санкций
Валерий Жигалов
16:26
Сижу на 1080ти, 3 года, брал бу, работает отлично, для игр вполне хватает.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Максим Ливень
16:25
Сколько ненависти в такой хрупкой статье. 🤣
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем