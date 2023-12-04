Вопрос: зачем? Истребителям 1970-х годов разработки и чего-то попроще с головой хватит.

В некоторых западных изданиях никак не могут отказаться от практики преувеличения возможностей тех или иных передаваемых Украине систем вооружений. Так, очередным «чудо-оружием», похоже, станут истребители F-16. По крайней мере, такой вывод можно сделать из свежего материала в издании The National Interest, в котором журналисты допускают, что в ответ на применение ВСУ этих американских истребителей Россия может задействовать в зоне специальной военной операции свои истребители пятого поколения Су-57.

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Мы сейчас не будем вдаваться в детали материала издания, в котором журналисты на полном серьёзе, не имея ни малейших представлений о возможностях Су-57, называют данный истребитель пятого поколения «в некоторых аспектах превосходящим» F-16. Правда в том, что F-16 является современником и, как следствие, обладает примерно теми же возможностями и функциями, что и массово утраченные Украиной доставшиеся ей в наследство от СССР/России истребители Су-27 и МиГ-29. А этим самолётам, как известно, хватает и стандартной российской системы ПВО вкупе с куда более скромными в плане стоимости и технологической «нашпигованности» истребителями-перехватчиками.

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Когда F-16 появятся в небе над Украиной, пока неизвестно, но те аналитики и эксперты, которым не нужно отрабатывать уже трещащую по всем швам информационную повестку, справедливо отмечают, что никаких изменений, которые могут привести к смене вектора движения текущего конфликта, американские истребители не привнесут. Собственно, об этом говорят уже и западные функционеры, отмечающие, что для смены вектора движения конфликта Киеву нужны не пара десятков, а пара сотен истребителей, а желательно — и вовсе тысяча с лишним. Понятное дело, что столько Запад поставить не может.